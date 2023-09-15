Вчера президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросам развития сферы образования и готовности к началу учебного 2023-2024 года, в котором приняли участие представители Министерства просвещения и районных отделов образования.

По данным министерства, в школы республики в 2023 году пошли 2500 первоклассников. В Абхазский госуниверситет поступили 650 абитуриентов. Кроме того, часть абхазских выпускников приняла решение учиться в России. По квоте Россотрудничества учатся 84 человека, по линии Минпросвещения в российские вузы и колледжи поступили 15 абитуриентов, в IT-колледж «Сириус» – два человека.

В государственные детские сады было принято 1500 детей. Надо отметить, что после Отечественной войны народа Абхазии число детских садов в республике сократилось до минимума, многие здания были повреждены или заняты другими организациями. Постепенно потребность в детсадах росла, так как все больше родителей оказывались заняты на работе. Часто в Сухуме детей старались записать в очередь в детсад сразу после рождения…

Сейчас, после ремонта ряда зданий и пополнения числа детсадов, потребность в них все равно превышает количество мест в дошкольных учреждениях. По данным специалиста дошкольного образования Министерства просвещения Аиды Миная, наибольшая нехватка мест наблюдается в городе Гудауте, где всего один детсад. В этом году туда было подано около трехсот заявлений, но принять смогли только 160 детей. Поэтому в городе необходимо открыть еще одно дошкольное учреждение.

В Гагрском районе остались пока неудовлетворенными 50 заявлений, но идут ремонтные работы во втором корпусе детского сада «Мрамза». Он должен открыться через несколько месяцев, и дети будут зачислены.

В других районах нехватки мест в детских садах нет. Наоборот, в Ткуарчальском – три детсада, а количество воспитанников много меньше существующих мест. Сухумские детские сады приняли всех детей, но при этом их количество в группах превышает нормы.

На совещании у президента было предложение внести изменения в систему дошкольного и среднего образования. Его озвучила начальник Управления образования администрации г. Сухума Астанда Таркил.

«Снижение возрастных рамок для обязательного дошкольного образования с трех до двух лет несет ряд преимуществ: с двух лет родной язык легче усваивается детьми, будет решена проблема выхода на работу из декретного отпуска в молодых семьях, учителя начальных классов абхазских школ смогут повысить эффективность учебного процесса», – считает она.

Для преодоления возникшей в республике тенденции, когда ребенка отдают в школу в 5-6-летнем возрасте, что на практике оказывается малоэффективным, было внесено предложение повысить возраст до семи лет и строго следить за исполнением данной меры.

Если возможность отдавать маленьких детей с двух лет в ясельные группы в детсады всеми родителями, с кем после этого говорил, была встречена с одобрением, поскольку сейчас они могут отдавать их только в платные, то повышение возраста поступления в школу приветствовали не все. Да, в Абхазии после войны основная часть детишек идет в школу в шесть лет, а одиннадцать классов заканчивает в семнадцать лет. Может, это предложение преследует цель уравнять возраст первоклашек с российскими?

Сегодня я поинтересовался мнением директора сухумской 10-й средней школы имени Нестора Лакоба Аиды Кварчелия. Она сказала:

«Многие учителя сказали, что это очень правильно – с семи лет. Да, очень маленькие дети, и очень правильно. Но сейчас сразу сформулировать и сказать свое мнение… Мы уже сколько лет… тридцать лет после войны с шести лет дети идут в школу. И почти девяносто девять процентов программу осваивают – первоклассники с шести лет. Но бывает один процент – родители сами забирают детей, когда видят, что те не осваивают программу первого класса с шести лет».

А потом удалось дозвониться до Астанды Таркил. Та уточнила:

«Наши эксперты будут готовить макет, который потом мы будем направлять как предложение в Минпрос. Просто практики, методисты уже видят, что шестилетки, которые приходят в школу, они вот сейчас, после пандемии устают, проблемы с памятью возникают».

Что касается детсадов, то она уверена:

«Детские сады, ясельные группы нам необходимы с двух лет. Ясельные группы везде есть, есть они и в России. В Абхазии тоже платным образом отдают с двух лет. А мы считаем, что это должно быть на государственном уровне».

Детсады в то же время сейчас в столице переполнены:

«Но материально-техническая база стала намного лучше. Охват сейчас детсадов по городу – 13. И 71 группа. Да, нужно увеличивать число дошкольных учреждений, разгружать существующие».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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