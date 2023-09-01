В Абхазии сегодня начался новый учебный год. Cогласно официальным данным, в этом году в школы республики пошли 29 тысяч учеников, среди них – более двух с половиной тысяч первоклассников.

Сегодня в Абхазии – День знаний, знаменующий начало очередного учебного года в школах, вузах и других образовательных учреждениях.

Первый звонок прозвенел в 153 школах республики, из которых четыре – школы-интернаты, 40 городских и 113 сельских. 29 тысячам учеников будут преподавать 3 959 учителей. Среди учеников – более 2,6 тысяч первоклашек. Из общеобразовательных школ абхазских – 58, русских – 55, русско-абхазских – 16, армянских – 24.

Интересно сравнить эти цифры со статистикой последних лет. Год назад СМИ писали, что в школы пошли 28 тысяч учеников, из них около 2,5 тысяч – в первый класс. Число преподавателей в школах было около 3,8 тысяч. Два года назад сообщалось, что в 2021 году в первый класс в Абхазии пошли 2 056 детей, но заявления в школы продолжают принимать до 15 сентября. Собственно, и нынче такая же ситуация, так что окончательное число первоклассников можно будет узнать только через пару недель.

Мы неслучайно решили сфокусировать внимание на количестве первоклашек. Напомним, что в июле-августе этого года Центр социально-экономических исследований Абхазии посвятил два подряд круглых стола вопросам демографии. На первом из них докладчика, который, опираясь на цифры из роддомов Абхазии, привел очень тревожные данные о падении рождаемости в республике в последние годы, поправили, ибо в целом рождаемость не падает, так как надо учесть женщин, которые стали чаще рожать за пределами Абхазии, в основном в Сочи. Прозвучала мысль о том, что, пусть и с запозданием лет на шесть, об уровне рождаемости может свидетельствовать число детей, идущих в школы. На втором круглом столе заместитель министра просвещения Ада Кварчелия привела цифры, которые убедительно свидетельствовали, что число первоклассников в школах республики отнюдь не снижается.

А в последние два года оно, как видим, даже выросло.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Адой Кварчелия. Мы постарались уточнить число первоклассников в этом году, так как разные СМИ приводили разные цифры. Ада Алексеевна сказала:

«Две тысячи шестьсот – две тысячи восемьсот. По нашим прогнозам, должно быть больше. Да, такой ориентир приблизительный, но уже в конце сентября у нас будут точные сводки, и можно будет уверенно сказать… Все связываем надежды с этим учебным годом. Дети наши растут, слава богу. Родители их вместе со своими детьми строят планы на будущее. Главное – мирное небо над головой и здоровье. Понимать нужно, что образование – это вклад в главную инвестицию, в долгосрочную перспективу. Завтра эти дети будут строить нашу страну, поднимать нашу страну».

Самая большая сейчас по численности учеников в Абхазии – сухумская 2-я городская школа. Вот как обратилась сегодня на торжественной линейке во дворе школы к собравшимся ее директор Ирина Львовна Повирскер:

«За минувшие тридцать лет выросло не одно поколение. И сегодня те, кто приходил в нашу школу сразу после войны, привели в нее своих детей, а некоторые из этих детей стоят здесь выпускниками. И мы встречаем наших первоклассников, которые пополняют большую дружную семью нашей старенькой, но вечно молодой школы».

Ирина Львовна явно поскромничала, употребив слово «старенькая». Да, это одно из старейших учебных заведений города и республики, до революции – женская гимназия, но после недавнего капитального ремонта это слово к ней никак не применимо. Именно после таких ремонтов, делающих учебу в школе особенно комфортной и престижной, туда и началась массовая подача заявлений…

А вчера, 31 августа, в селе Аракич Очамчырского района открыли восстановленную после пожара школу. В церемонии принял участие президент Абхазии Аслан Бжания. В селе живет около тысячи человек, почти все армяне. Ночью 23 марта этого года в аракичской школе произошел пожар, сгорели весь второй этаж и задняя часть здания. После весенних каникул погорельцев приняли в школе соседнего абхазского села Атара, где они обучались до летних каникул. Здание в Аракиче была оперативно, всего за несколько месяцев восстановлено. Аслан Бжания поздравил педагогический коллектив с завершением ремонта и открытием школы:

«Случилась беда, сгорела школа. Многие переживали, что к 1 сентября невозможно будет восстановить школу и начать учебный процесс. В мире бывает много чудес благодаря достойным людям, которых немало и в Абхазии».

Он назвал тех, кто оказал финансовую помощь в восстановлении школы. Это представители армянской диаспоры, глава Армянской общины Абхазии Алик Минасян, жители села Аракич, депутат абхазского парламента Резо Зантария, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава и многие другие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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