Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с первым вице-премьером, министром сельского хозяйства РА Бесланом Джопуа. Он рассказал о проделанной работе и новых направлениях в развитии отрасли. Беслан Джопуа подчеркнул, что вопрос продовольственной безопасности Абхазии – это тема номер один для страны:

После того как аграрный сектор сельского хозяйства пришел в упадок и мы отказались от государственного регулирования, очень трудно отыграть ситуацию назад

«Сохранить народ, на мой взгляд, невозможно, если мы не будем уделять должного внимания этому вопросу. Ученые всего мира единодушно пришли к выводу, что, если страна завозит 25 процентов продуктов, она теряет продовольственную независимость. Абхазия потеряла ее, так как давно перешагнула этот порог. За последние годы импорт продовольственных товаров достиг критической отметки – сначала с 25 до 75 процентов, а после запрета на вывоз вина из-за введения санкций этот показатель вырос до 83 процентов. После того как аграрный сектор сельского хозяйства пришел в упадок и мы отказались от государственного регулирования, очень трудно отыграть ситуацию назад. Мы зависимы сегодня по самым ценным продуктам питания – белковым. Завозим огромное количество продуктов сомнительного качества».

Решить проблему отрасли, по его словам, могут политика импортозамещения и государственное регулирование. «Но ни того, ни другого у нас, к сожалению, нет. А вот в большинстве развитых стран мира закон «О продовольственной безопасности» принят и исполняется. Вопрос остается открытым, несмотря на то, что сегодня он является угрозой для нашего государства. Решению этого вопроса будет способствовать правительственная программа «Социально-экономическое развитие РА на 2022-2025 год», в которой предусмотрено создание крупных промышленных сельхозпредприятий по выращиванию и переработке сельхозпродукции на основе льготного кредитования. Агропром приобретает статус национального проекта. Крайне необходимо, чтобы этот документ был реализован полноценно и каждый крестьянин почувствовал от него пользу.

Он уточнил, что проблемы сельского хозяйства можно решить в основном за счет перераспределения доходов между отраслями продовольственного сектора, основой которого оно является.

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Экономист Ахра Аристава на своей странице в Facebook написал пост по итогам собрания общественности в Гудауте по вопросу законопроекта об апартаментах. Мероприятие организовано по инициативе молодежи Абхазии. «Очень тепло, в соответствии с традициями абхазского народа прошло вчера собрание в городе Гудауте. Все выступления в первую очередь были пропитаны искренней любовью к своей родной земле и стране. Без оскорблений и развешивания ярлыков. Наши граждане хотят быть хозяевами своей страны и своей земли, хотят сами создавать блага и трудиться. Удивительно, что эти простые и искренние желания наших людей непонятны некоторым высокопоставленным чиновникам. Модели экономики, предложенные властью с майнингом или апартаментами, где не надо трудиться, где иностранцы подбросят копейки в обмен на право собственности, граждане страны однозначно восприняли как опасность для государства, так как граждане, не создающие сами, не творящие и не строящие сами свое государство, обречены на потерю своей страны, свободы, родины. Без созидания, творчества, реализации собственных замыслов и идей у Абхазии нет будущего. Гудаутцы продемонстрировали вчера, что у Абхазии есть будущее и успешное будущее, и никакими угрозами и запугиваниями грузинскими дронами, грузинской армией и другими инструментами запугивания они от своих планов строить и созидать Республику Абхазия своими руками не откажутся».

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Фонд «Асаркьа» пишет, что в Абхазии появится приют для животных с ограниченными возможностями. «Каким образом можно наработать контакт с дикой или потерявшей доверие к людям собакой? Ответ на этот вопрос знает Саида Отырба – директор фонда защиты животных «Багира» из Гагры. Саида успешно реализует мероприятия по социализации собак. Проходят эти мероприятия, отмечает директор «Багиры», для детей школьного возраста, чтобы взрастить и воспитать у них чувство любви и ответственности к животным», – уточняет «Асаркьа».

В рамках этого проекта Саида также планирует ремонт приюта для более чем 60 животных с ОВЗ, однако столкнулась с проблемой сырости на первом этаже. А поселить в нем любых животных, тем более с травмами, не представлялось допустимым. Ремонтные работы несколько раз приостанавливались из-за неблагоприятных погодных условий. Тем не менее Саида Отырба намерена уже в скором будущем показать результаты своей работы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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