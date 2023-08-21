В Абхазии установились жара и засуха, к погодным условиям добавился рост цен на бензин. Предприниматель Астамур Какалия живет в столице, но в селе Дзыгута Сухумского района у него дом и участок, на котором он выращивает сельскохозяйственную продукцию. В интервью «Эху Кавказа» он рассказал о том, как отражаются сложные погодные условия и непростая экономическая ситуация на сельских жителях и урожае, снижению цен на бензин он предпочитает реформы, которые остро необходимы стране.

– Астамур, вы, будучи городским жителем, занимаетесь еще и сельским хозяйством. В связи с погодой, которая установилась в последние недели, какая ситуация в селах у людей и у вас лично с посевами? Что вы сажали и что с вашими посевами в связи с такой аномально жаркой погодой?

– Тут вы правы, действительно, у нас аномальная жара, и есть несколько неблагоприятных факторов. Первый неблагоприятный фактор – это распространение бабочки-совки, которая портит посевы. Эта бабочка, насколько я знаю, местная, она всегда была у нас распространена, но сейчас у нее пик размножения, она покрывает большие площади, откладывает яйца, появляются гусеницы, которые дырявят листву. Они портят кукурузу и многие другие растения. Почти как саранча, только она не поедает растение, а просто портит. Помимо этого неблагоприятного фактора еще и засуха на всей территории Абхазии. На холмах над Сухумом и в деревне выше Сухума за 40 дней позавчера впервые пошел дождь.

– Что при этом происходит с посевами?

– Влага – это необходимый элемент, не только обработка почвы, конечно, важно и качество зерна, если не будет влаги, урожайность упадет в разы.

– Насколько это критично для сельчан?

Вы можете потратиться на вспашку, барановку, на семена, на оплату труда рабочих, но, если у вас не будет урожая, вы уйдете в минус

– Это для кого как, участки земли тоже отличаются, есть более влажные участки, которые могут поспособствовать питанию растений, но, если все неблагоприятные факторы суммируются, урожай не оправдает вложения. Вы можете потратиться на вспашку, бороновку, на семена, на оплату труда рабочих, но, если у вас не будет урожая, вы уйдете в минус.

– А на вашем участке что происходит? Как вы решаете эту проблему с поливом?

– Вы знаете, я посмотрел прогноз погоды, и, когда я увидел, что нет никаких надежд в ближайшее время на дождь, я провел, хотя и поздно, надо было раньше это делать, на части участка шланги и сделал ленточным поливом опрыскивание. И, когда я все закончил, пошел дождь, внезапно, причем ливень. Такое тоже бывает.

– После этого ливня улучшилась ситуация?

– Ожидать, что после 40 дней засухи результаты будут хорошие, это излишний оптимизм, но, конечно, немного ситуация улучшилась. Я думаю, что критический ущерб все-таки уже нанесен.

– Другая проблема, которая сейчас на поверхности, – это цены на бензин. Что вы думаете об этом очередном скачке цен на бензин? Правительство объясняет, что это связано с конъюнктурой российского рынка. Какое объяснение у вас, что вы думаете об этом?

Если вы мне предложите выбор между семидесятирублевым бензином и реформами системы госуправления, я выберу реформу. Тогда и бензин будет по нормальной цене и все остальное

– Я думаю, что цены не только на бензин, но и на все товары первой необходимости будут только расти, а зарплаты в бюджетной сфере будут потихоньку обесцениваться. Такая тенденция есть, она будет только нарастать. Бюджетник, который получал зарплату 15-20 тысяч, сейчас его зарплата эквивалентна той, которая была 3-4 года тому назад. То есть покупательная способность населения будет резко падать, особенно в бюджетной сфере, и это, несомненно, будет фактором дестабилизации обстановки, этого невозможно избежать. Я скажу, наверное, очень непопулярную вещь, но я никогда не был сторонником протестов. Я против того, чтобы требовать, чтобы нам дали бензин по такой-то цене, а дальше, пусть делают, что хотят. Нет, нашей стране нужны реальные реформы. Если я, например, водитель фуры и заинтересован в дешевом бензине, и меня именно это интересует, я не сторонник такого подхода. Настоящие проблемы в стране не решаются путем удешевления какого-то одного из товаров. Если вы мне предложите выбор между семидесятирублевым бензином и реформами системы госуправления, я выберу реформу. Тогда и бензин будет по нормальной цене и все остальное. Хотя я прекрасно понимаю тех, кто протестует против роста цен на топливо, я сам автомобилист, и меня это тоже бьет по карману, но это частность.

– На жителях города и на жителях села рост цен на бензин сказывается одинаково?

– Да, наверное. Сейчас август месяц, и цена бензина на сельхозработы особенно не влияет, но в весенний период влияет очень сильно.

– Астамур, Министерство сельского хозяйства оказывает какую-нибудь помощь жителям сел по борьбе с этой бабочкой?

Я удивлен тем, что такой бюджет вообще был принят без увеличения субсидии на сельское хозяйство. Оно требует реанимации

– Министерство сельского хозяйства, конечно, оказывает помощь, если мы с вами сейчас позвоним в Министерство сельского хозяйства, они постараются нам помочь найти препараты, спецтехнику. Но сельское хозяйство – это производство, в котором, по сути, занято в индивидуальных хозяйствах и в сельхозпроизводстве огромное количество наших граждан. У нас в селе полстраны живет в селе, если не больше. А сколько у нас по бюджету тратится на поддержку сельскохозяйственных проектов? 100 млн рублей. В будущем обещают заложить 200 млн рублей, но я не считаю это достижением, потому что при бюджете страны 10,5 млрд рублей мы на основополагающую отрасль - сельское хозяйство, в котором задействовано более половины наших граждан, выделяем крохи. Представьте, что у вас есть тысяча рублей, и вы из них только 20 рублей тратите на поддержание настоящего производства. Я удивлен тем, что такой бюджет вообще был принят без увеличения субсидии на сельское хозяйство. Оно требует реанимации, у нас разных чиновников в десятки раз больше, чем трактористов, а страна остро нуждается не в дорогостоящих управленцах, а в технарях, которые могут поднять сельское хозяйство.

– Астамур, ваш прогноз на текущий урожай.

Когда вы производите, когда вы созидаете, вы развиваетесь и страна развивается. А когда мы всей страной надеваем костюмы, кричим о патриотизме и деремся друг с другом за обладание креслом, – это путь деградации

– Я думаю, что урожай будет не ахти по всем культурам, ожидать большого урожая не приходится. Есть, кстати, метод поддержки сельского хозяйства без прямых вливаний. У нас же введен НДС на основную часть товаров, и, если наше государство решило оставить этот НДС, почему НДСом не облагаются сельхозпродукты, завозимые в Абхазию? Например, я с трудом без каких-либо технических ресурсов выращиваю урожай, допустим, кукурузы, и эта же кукуруза будет к нам поступать через КПП «Ингур» или через КПП «Псоу». На КПП «Ингур» у нас вообще нет таможни, а на КПП «Псоу» та же самая кукуруза у нас НДСом не облагается, и большие агрохолдинги, которые получают огромные преференции в своих странах, для них мы – рынок сбыта, и нам с ними придется конкурировать на равных. Чтобы вывезти свою сельхозпродукцию в сопредельные страны, с нас все пошлины и налоги возьмут, и мы будем не конкурентоспособны, у нас отечественный производитель никак не защищен, поэтому можно демпинговать и вытеснять местного производителя. Но даже в этом случае заниматься сельским хозяйством, на мой взгляд, стоит даже в неблагоприятной обстановке. Производством всегда стоит заниматься, не важно, что вы производите, – кукурузу, табуретки или сварочные работы, когда вы производите, когда вы созидаете, что бы вы ни делали, вы развиваетесь и страна развивается. А когда мы всей страной надеваем костюмы, кричим о патриотизме и деремся друг с другом за обладание креслом, которое принесет комфорт нам и нашим близким, – это путь деградации. А вот путь производства, путь проб и ошибок всегда правильный в любой стране при любом устройстве у всех народов во все времена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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