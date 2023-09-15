Минздрав Грузии поднял зарплаты бригадам скорой помощи

Минздрав Грузии сообщил о повышении с октября зарплат персоналу скорой медицинской помощи на 10%.

Для примера: зарплата рядового врача при восьми сменах в месяц составит вместе с налогами в среднем 2184 лари. В долларах это около 840 и надо отнять 20%. Медсестре положено 1664 лари, водителю – 1520, оператору – 1024 лари. В системе скорой помощи по стране работает около 4 тысяч человек.

С 2024 года размеры окладов вырастут еще на 10%, пообещал Минздрав. До этого врачи скорых неоднократно выходили на акции с требованием достойной оплаты труда. Почти все сотрудники скорой помощи выходят на дополнительные смены, чтобы прокормить семьи, сообщает агентство «Новости-Грузия».