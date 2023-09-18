К омбудсмену Грузии обратились в связи с убийством жителя Северной Осетии

Уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания Тамерлан Цгоев обратился к омбудсмену Грузии Левану Иоселиани с просьбой взять на контроль расследование убийства жителя Северной Осетии.

Убийство, совершенное на территории Грузии, по словам Цгоева, «вызвало серьёзный общественный резонанс, в том числе в социальных сетях». Еще один житель Северной Осетии получил ножевое ранение, вследствие чего попал в госпиталь.

«При отсутствии дипломатических отношений между РФ и Грузией, и то непростое время, в которое мы живем, наблюдаются попытки использования этого преступления для разжигания межнациональной розни. Единственным справедливым ответом на совершенное преступление и пресечение возможных провокаций представляется неотвратимость наказания для преступника», – написал Цгоев в телеграм-канале.

Ранее СМИ писали, что житель Северной Осетии Вадим Дамбегов и его товарищи приехали в Грузию, чтобы оформить документы на машину. В Тбилиси россияне поссорились с выходцами из Армении. Во время драки от удара ножом погиб Дамбегов, его приятель попал в больницу, сообщили информационные порталы.

В МВД Грузии заявили 8 сентября, что подозреваемый, ранее судимый В.Ш. задержан «по горячим следам». Обнаружено и изъято орудие преступления. Задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.