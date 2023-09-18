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Конституционный суд Грузии начал изучать заявку по импичменту президента

Саломе Зурабишвили

Конституционный суд Грузии подтвердил получение заявки по импичменту президента страны. Документ подписали 80 депутатов парламента. Вопрос будет рассмотрен пленумом суда в течение месяца.

«В связи с высоким общественным интересом Конституционный суд Грузии считает целесообразным распространить информацию относительно конституционного представления № 1797 («Конституционное представление депутатов парламента Грузии: Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Мамуки Мдинарадзе и других (всего 80 депутатов) по вопросу об импичменте Президента Грузии»). Авторы конституционного представления обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционного представления 14 сентября заявка была зарегистрирована в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту», – говорится в сообщении суда.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.

Для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии, состоящем из 150 членов, насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию — 56. В оппозиции не исключают, что правящая сила сможет «подкупить» депутатов для получения голосов в пользу импичмента.

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