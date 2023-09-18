Конституционный суд Грузии начал изучать заявку по импичменту президента

Конституционный суд Грузии подтвердил получение заявки по импичменту президента страны. Документ подписали 80 депутатов парламента. Вопрос будет рассмотрен пленумом суда в течение месяца.

«В связи с высоким общественным интересом Конституционный суд Грузии считает целесообразным распространить информацию относительно конституционного представления № 1797 («Конституционное представление депутатов парламента Грузии: Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Мамуки Мдинарадзе и других (всего 80 депутатов) по вопросу об импичменте Президента Грузии»). Авторы конституционного представления обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционного представления 14 сентября заявка была зарегистрирована в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту», – говорится в сообщении суда.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.

Для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии, состоящем из 150 членов, насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию — 56. В оппозиции не исключают, что правящая сила сможет «подкупить» депутатов для получения голосов в пользу импичмента.