Сегодня Конституционный суд зарегистрировал обращение «Грузинской мечты» по вопросу импичмента президента Зурабишвили. Сама она ведет консультации с оппозицией. Там не исключают, что правящая сила сможет «подкупить» депутатов для получения голосов в пользу импичмента. В разгоревшейся полемике между представителями правящей силы и оппозиции маслом в огонь послужили высказывания еврокомиссара Жозепа Борреля и советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в отношении политики, проводимой грузинскими властями.

Ворота президентской резиденции на Атонели с утра открылись для представителей оппозиции. Саломе Зурабишвили уже второй день приглашает на консультации оппозиционных депутатов. Ее волнует не столько процесс импичмента, сколько вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата, делилась с журналистами своими впечатлениями от встречи депутат «Нацдвижения» Ана Цитлидзе. Она сообщила, что в этот раз, как представитель партии на встрече, не поднимала вопрос о помиловании экс-президента Михаила Саакашвили. Таким образом, она опровергла предположение «Грузинской мечты» о том, что в вопросе импичмента бывшая партия власти собирается сделать эту тему предметом торга:

«Президента больше волнует вопрос получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС, нежели процесс импичмента. Из беседы с ней явно следует, что ее мало беспокоит импичмент. Наша позиция известна – мы не поддержим импичмент. Для нас вопрос освобождения, помилования Михаила Саакашвили принципиален, президент в курсе этого, но этот вопрос мы не привязываем к импичменту».

Депутат Алеко Элисашвили, лидер партии «Мокалаке» (Гражданин), заявил после встречи с президентом, что гарантировал ей два голоса представителей своей партии в парламенте, но не уверен, что все депутаты «Нацдвижения» сдержат слово:

«Категорически исключаем поддержку импичмента. Какое решение примет Конституционный суд, нас не интересует, потому что он не является независимым судом. Когда «Грузинская мечта» заявляет, что ни с кем не ведет консультации по импичменту, это значит, что с кем-то они уже начали консультации. Если кто и поддержит их в этом, это будут люди из «Нацдвижения».

Не исключают такой сценарий и в партии «За Грузию». Депутат Ана Бучукури, тоже побывавшая на встрече с президентом, напомнила о прецеденте, когда 17 мая 2023 года пятеро депутатов «Нацдвижения» (после того случая уже бывших) неожиданно помогли «Грузинской мечте», поддержав утверждение трех несудейских членов Высшего совета юстиции и тем самым укрепив клановость в судебной системе:

«Мы, правда, тоже не исключаем, что в «Национальном движении» найдутся такие депутаты. Всего нужны 10-12 депутатов (из 100 необходимых), которые поддержат это вредительское решение и еще раз подтвердят свой альянс с «Мечтой» в отставке Саломе Зурабишвили».

Сама Ана Бучукури, как и остальные пять депутатов из ее партии, отказываются голосовать за импичмент президента. Бучукури убеждена, что это наносит большой вред процессу предоставления Грузии статуса кандидата. Тем не менее оппозиционер из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария решила жестко отреагировать на почти аналогичное мнение из Киева. Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко осудил «максимально пророссийскую» и «отвратительную» политику «Грузинской мечты». Говоря о заключенном Михаиле Саакашвили и запуске процесса импичмента против действующего – Зурабишвили, он заключил: «У Грузии <нет> ни единого шанса стать членом европейского сообщества». На что депутат Ана Бучукури ответила:

«Извините, но это не касается Подоляка, чего заслуживает или не заслуживает Грузия. Грузия заслуживает статус кандидата, точка».

Ее пафос разделил и депутат «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили, но с оговоркой, что за всем этим стоит радикальная оппозиция, то есть «Нацдвижение»:

«Подоляк никогда не будет решать вопрос евроинтеграции моей страны, так же, как это не будет зависеть от «Нацдвижения», которое перед каждым важным процессом старалось сделать так, чтобы у Грузии не было прогресса и успеха на этом пути».

«Подоляк сказал правду», – считают между тем в «Лело» и «Стратегии Агмашенебели». Там обратили внимание, что почти то же самое сказал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в Тбилиси и по возвращении в Брюссель. В своем блоге, обнародованном накануне, еврокомиссар коснулся темы импичмента, который, по его мнению, усугубит поляризацию политических сил. Он вновь выразил сожаление по поводу «возобновления прямых рейсов между Грузией и Россией, в результате чего Тбилиси стал центром доставки россиян в Европу», написал также, что следует выполнить оставшиеся 9 из 12 рекомендаций по реформам судебной и избирательной систем, плюрализму СМИ, деполяризации, деолигархизации и по правам человека. Потому депутат Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели», недоумевал, зачем возмущаться и обижаться на слова Подоляка из Киева:

«Боррель фактически сказал то же самое: что грузинская власть превратила Грузию в плацдарм для проведения российских интересов. Да, отвратительно, когда весь народ мобилизован для получения статуса кандидата в ЕС, а власть проводит российские интересы. Это видят все. Заявление Подоляка не касается грузинского народа, как и заявление Борреля о российских интересах. Если бы не грузинский народ, сегодня окно в ЕС для Грузии было бы закрыто».

Правда, политики обошли стороной главный призыв Жозепа Борреля о единстве в процессе евроинтеграции:

«ЕС хочет, чтобы Грузия преуспела на своем европейском пути. Грузинские лидеры не должны упустить эту историческую возможность», – пишет Боррель.

«Что значит предупреждение, кацо? Человек грубо нарушил Конституцию, наша обязанность – защитить Конституцию», – ответил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе журналистам на вопрос, «продолжат ли власти процесс импичмента, несмотря на предупреждения Борреля», сообщив, что уже через месяц ждет положительного ответа на зарегистрированный сегодня в Конституционном суде запрос об импичменте:

«Саломе Зурабишвили прямо противостоит той цели, которая называется получением статуса кандидата. Она действует по повестке радикальной оппозиции. И еще – это грубое нарушение Конституции способствует в стране поляризации».

Ссылаясь на ту же Конституцию, в «Грузинской мечте» не посчитали важными и предостережения других западных политиков и европарламентариев. Ожидается, что заявлений с осуждением процесса импичмента из столиц западных стран будет больше после того, как вечером в президентскую резиденцию к Саломе Зурабишвили пришли послы стран Евросоюза. Официальной темой встречи был назван вопрос о представлении Грузии статуса кандидата в ЕС, но мало кто сомневается, что речь на ней шла о грядущем и, как сегодня уже многим казалось, неминуемом импичменте президента.

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