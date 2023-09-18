Конституционный суд приступил к рассмотрению заявки 80 депутатов об импичменте президента Грузии. Саломе Зурабишвили тем временем продолжает свое европейское турне, которое и стало причиной недовольства правящей партии. Там заявляют, что президент нарушила Конституцию, отправившись на переговоры с европейскими лидерами без разрешения правительства. На эту тему «Эхо Кавказа» пообщалось с пользователями социальных сетей.

– Что вы думаете о европейском туре президента и решении правящей партии объявить импичмент президенту?

Мари: Я считаю, что это позорное действие со стороны нашего правительства. Человек отправился в Европу для встречи с европейскими лидерами, чтобы Грузия получила статус кандидата, а она за это борется, так вот, этого человека дискредитируют в собственном государстве. Почему власти запрещают ей такие поездки? Это прямое продолжение той российской политики, которую в нашей стране продвигает «Грузинская мечта». Я очень надеюсь, что затея с импичментом у них провалится. Мне не очень нравится Саломе Зурабишвили, и я ее не поддерживаю, но в данном случае я за нее. Это беспредел со стороны «Грузинской мечты».

Дато: Сегодняшнее правительство, по моему мнению, желает, чтобы Грузия стала частью Европы лишь на словах. На деле же они следуют указаниям России. Совершенно непонятно, почему власти запрещают Саломе Зурабишвили встречаться с европейскими лидерами. Говорят лишь, что она нарушила Конституцию, но если бы вы разрешили ей продвигать интересы государства в Европе, то этого бы и не произошло. Так они заранее подготовили почву для импичмента, и это ужасно, ведь «Грузинская мечта» таким образом в очередной раз доказала, что выполняет задания России.

Тазо: Начну с того, что Зурабишвили – непопулярная политическая фигура в Грузии, несмотря на некоторые положительные шаги, которые она предпринимает. Все мы помним ее заявления о том, кто начал войну в 2008-м. Но, даже несмотря на это, импичмент, который якобы является реакцией на нарушение Конституции, мне кажется неправильным шагом. Я хочу напомнить властям, что совсем недавно они пытались принять «русский закон», который фактически нарушал основные статьи Конституции. Почему вдруг они заговорили о нарушении основного закона страны в то время, когда президент пытается делать хорошее дело для Грузии? Это обыкновенный абсурд.

Като: Лично я подожду решения Конституционного суда, сегодня уже началось обсуждение этого вопроса. Тут речь идет не о том, нравится нам наше правительство или президент, если был нарушен закон, то неважно, президент это или премьер-министр, любой чиновник должен понести ответственность перед законом. Но я согласна с мнением, что вокруг визитов Саломе Зурабишвили в Европу слишком много разговоров. Мне тоже непонятно, почему президента решили ограничить в том, что, по сути, является одной из ее задач. Подобное не должно происходить в демократической стране, и это действительно непонятно.

Михаил: Этим импичментом, как мне кажется, «Грузинская мечта» в первую очередь решила подстраховаться в вопросе получения статуса кандидата, а во-вторых, в очередной раз обвинить в деструкции «Национальное движение». То есть, если Грузии не будет предоставлен статус, в правящей партии заявят, что во всем виновата Саломе Зурабишвили, которая якобы разъезжала по Европе и у всех просила не предоставлять стране статус. Кроме того, заявят, что президент заручилась поддержкой «Нацдвижения», которое не позволит продвинуть вопрос импичмента в парламенте, если не будет помилования Саакашвили. В итоге в минусе останутся и президент и, в общем, оппозиция.

Малхаз: Импичмент президента в существующих реалиях выглядит очень трагикомично. Наши власти ежедневно заявляют о том, что якобы стремятся в Европу, но всячески мешают президенту, которая явно придерживается проевропейской позиции. Они давно грозили Саломе Зурабишвили импичментом, вот у них и появился повод, хотя я его считаю очень глупым. Могли бы придумать причину получше, но решили обвинить ее в нарушении Конституции, когда она занимается благим делом для страны. В данной ситуации власти просто показали, на чьей стороне они находятся.

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