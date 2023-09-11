«Грузинская мечта» официально обратилась в Конституционный суд по поводу возможного нарушения основного закона страны президентом Саломе Зурабишвили. Обращение, которое поддержали 80 депутатов парламентского большинства, составил и направил в суд председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Как он полагает, Конституционный суд согласится с представленными доводами и уже через месяц вопрос импичмента президенту Зурабишвили вынесут на голосование в парламенте.

Об официальном обращении в Конституционный суд по вопросу импичмента президенту лично сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Конституционный суд будет рассматривать эту тему в течение месяца. В принципе, там обсуждать нечего, настолько грубое и очевидное конституционное нарушение, что оно просто требует подтверждения и больше ничего, потому что это вопрос для первой лекции на первом курсе о первом казусе».

Кобахидзе повторил сказанное им в минувшие выходные – что конституционному праву обучался в Дюссельдорфе, и именно этому там первым делом обучают первокурсников. Видимо, потому ему и не составило труда написать конституционное представление и направить документ в суд, сразу после того, как комитет по вопросам процедур и правил за неполных три минуты подтвердил подлинность подписей 80 депутатов парламентского большинства, требующих рассмотрения факта нарушения Конституции президентом Саломе Зурабишвили. Она вопреки отказу правительства в ходе своего европейского турне встретилась с президентами Германии и Франции, а также главой Европейского совета Шарлем Мишелем. И на сегодняшнем комитетском заседании главе комитета по вопросам процедур и правил Ираклию Кадагишвили понадобилось меньше трех минут, чтобы зачитать и утвердить постановление:

«Я все-таки зачитаю вам проект заключения, не часто выносятся такие вопросы, касающиеся отставки президента Грузии путем импичмента. Против из семи присутствующих депутатов выступили два оппозиционных депутата. Что, конечно же, не могло помешать воле большинства».

«Сегодня начался процесс люстрации, – заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, – и этот процесс люстрации начался именно с этих подписей под обращением, которое противоречит историческому выбору нашей страны – стать полноценным членом Евросоюза. За это придется отвечать «Грузинской мечте», парламентскому большинству – почему они, высшие должностные лица, словом и, как теперь видно, делом посылают прямой мессидж страны-оккупанта о том, что их в Грузии, кроме деятельности президента, все удовлетворяет».

Сегодня же стало известно, что президент Саломе Зурабишвили не на шутку обеспокоена планами правящей партии. Хоть еще 8 сентября в своем обращении советовала всем «забыть о мечте о ее отставке». Она заявила, что не нарушала Конституцию (52-54 статьи о согласии правительства на зарубежные визиты и определение правительством внешнего курса), а, напротив, следовала 78-й статье, согласно которой все ветви власти должны прилагать максимальные усилия для евроатлантической интеграции страны. О настроении президента СМИ рассказала депутат «Лело» Саломе Самадашвили после сегодняшней встречи с ней:

«Президент очень обеспокоена. Сегодня у нас, с одной стороны, историческая возможность (сближения с ЕС), ЕС говорит, что его двери открыты и Грузия может получить статус кандидата, а с другой стороны, мы видим открытый саботаж власти для срыва этого процесса. Президент планирует и другие встречи для обсуждения, что может сделать общество, чтобы не упустить этот исторический шанс».

Прямым доказательством саботажа в оппозиции считают то, что «Грузинская мечта» проигнорировала мнение Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Он в ходе своего визита 7-8 сентября в Тбилиси призвал власть быть более инклюзивной, а все стороны – к единству, и счел нужным сказать о том, что процедура импичмента может лишь усугубить и так нерешенную проблему поляризации, которая значится первым пунктом в 12 рекомендациях ЕС. На это обратил внимание лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе.

«Мгновенная активация этого вопроса сразу же после визита Борреля ставит, в том числе, целью отправить послание о том, что «мы не собираемся в ЕС, наш выбор – Россия, отстаньте от нас, мы не хотим статус кандидата. Я прямо говорю: «Грузинская мечта» этого не дождется», – возмущался Вашадзе.

Он убежден, что в ЕС хорошо видят, как мнение власти расходится с желанием грузинского общества. Георгий Вашадзе, как и представители «Нацдвижения» и других оппозиционных партий в парламенте (за исключением четверых депутатов «Европейских социалистов») сегодня пообещали, что не дадут «Грузинской мечте» необходимых для импичмента голосов.

Если представители правящей партии ждут положительный вердикт Конституционного суда из-за, по их мнению, явного нарушения закона со стороны президента, то оппоненты власти сомневаются в непредвзятости состава КС, основная часть которого была укомплектована еще при втором сроке правления «Грузинской мечты».

Конституционалист Вахтанг Хмаладзе еще в начале интриги с импичментом в интервью «Эху Кавказа» счел неэтичным обсуждение вопроса предвзятости конкретных судей, напомнив, что решение будет приниматься коллективно девятью судьями:

«По закону при решении суда результаты голосования не публикуются, они закрыты. Но любой судья КС в случае несогласия с решением может написать особое мнение. Но относительно позиций остальных членов КС мы ничего не будем знать, мы не имеем права знать об этом. Но если Конституционный суд вынесет заключение, что Конституция президентом не нарушена, тогда это уже будет серьезным политическим ударом по «Грузинской мечте», поэтому с ее стороны начинать процедуру импичмента довольно рискованно».

Таким образом, продолжает эксперт, остается место для спекуляций о том, что КС все-таки подконтролен «Грузинской мечте». Сам Вахтанг Хмаладзе считает, что президент не нарушала закон. Она имеет право на свободу передвижения за свой счет, встречаться с политическими лидерами и высказывать свое личное мнение. После этих встреч не было официальных заявлений, тем более от имени правительства.

В «Грузинской мечте» признают, что не смогут набрать необходимые сто голосов и свое начинание объясняют желанием сделать очевидным «сговор президента с «Нацдвижением» – «с радикальной оппозицией против интересов страны». Хотя часть наблюдателей не исключает, что правящая партия сможет все-таки собрать недостающие 12 голосов с учетом того, что «соблазн» может появиться в последний год депутатства у тех, кто точно знает, что на следующих выборах в 2024-м не попадет в списки своей партии. Но об этом точно можно будет узнать лишь через месяц, когда станет известен вердикт КС, а в случае положительного ответа вопрос импичмента в парламенте должен быть рассмотрен не позднее 15 дней. В противном случае он автоматически будет снят с повестки дня (как и в случае недостающих голосов) без возможности возращения к нему.

Каким бы ни был итог, официальный старт процедуры импичмента побудил многих вспомнить, как «не везет» стране с президентами: первых двух свергли, третий в заключении, четвертый с подачи «Грузинской мечты» стал политическим изгоем еще при президентстве, а над пятым нависла угроза импичмента. Противников импичмента Зурабишвили ужасало сегодня и то, что, возможно, в случае импичмента ее заменит Ираклий Кобахидзе. Ведь следующего президента будет избирать коллегия избирателей, в которой большинством представлена партия, возглавляемая Кобахидзе, – «Грузинская мечта».

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