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Задержан сбежавший из Драндского СИЗО Гурген Киракосян  

Сотрудники Управления угрозыска МВД самопровозглашенной республики Абхазия сегодня утром, 18 сентября, задержали в районе села Каман разыскиваемого за совершение побега из места лишения свободы жителя села Яштуха Сухумского района Гургена Киракосяна.

Как сообщалось ранее, Киракосян Гурген Арменакович, 1988 года рождения, осужденный по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение и ношение оружия», совершил побег из Драндского СИЗО 13 августа. В настоящее время задержанный водворен в ИВС МВД, сообщает информагентство «Апсныпресс».

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by Эхо Кавказа

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