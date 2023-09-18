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Михаил Батурин дал комментарий по поводу информации, распространенной СГБ Грузии

Михаил Батурин

Бывший сотрудник охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин дал первый комментарий «ИнтерпрессНьюс» по поводу информации, распространенной Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Как заявил Батурин эксклюзивно в беседе с «ИнтерпрессНьюс», информация, распространяемая СГБ, является «полным бредом».

«Это стиль НКВД Советского Союза, когда т.н. суды-тройки обвиняли в чем угодно и кого угодно. Меня не удивляет такое поведение российской администрации в Грузии. Что за чушь, какой переворот, какой взрыв, это просто бред, родившийся в чьей-то больной голове, я не знаю. Это полный бред. Вероятно, они собираются устроить провокации и обвинить население. По поведению властей видно, что Грузию ведут в неправильном направлении, с антизападной риторикой и антизападными действиями. Когда весь свободный мир отстранился от России, от российской агрессии, к сожалению, администрация России в Грузии делает все возможное, чтобы проводить российскую политику в Грузии», - заявил Батурин.

На вопрос, есть ли у него связь с Георгием Лорткипанидзе и Мамукой Мамулашвили, и знает ли он их вообще, Батурин ответил так:

«Меня не связывает знакомство с Георгием Мамулашвили, я встречался с ним один раз, и то случайно, наверное, год назад, а может, и больше. Я знаю Гию Лорткипанидзе, но у меня нет близких отношений с ним. Он успешный грузин, но у меня нет с ним близких отношений, мы просто знакомы», - заявил Батурин.

Для справки: по информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года устроить в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

По сообщению СГБ, одним из авторов упомянутого плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также – находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михаила Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

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