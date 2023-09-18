В грузинской Службе госбезопасности рапортуют о раскрытии организованного за рубежом заговора с целью захвата власти. Инициаторами беспорядков названы лидеры «Нацдвижения», члены действующего в Украине «Грузинского легиона» и представители гражданского сектора.

В СГБ утверждают, что акции протеста начнутся в октябре-декабре после публикации доклада Еврокомиссии об итогах исполнения Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. По словам заместителя директора Контртеррористического центра Бачаны Мгеладзе, по плану заговорщиков будут задействованы воюющие на Украине грузинские военнослужащие, которых специально для этого готовят вблизи польско-украинской госграницы:

«Расчеты заговорщиков, готовящих свержение государственной власти, строятся на том, что опубликованное заключение будет отрицательным, и с учетом имеющихся в их распоряжении информационных ресурсов, приклеенного к правительству ярлыка «пророссийскости», у них появится благодатная почва для общественного возмущения и последующих беспорядков».

В целом, по словам Мгеладзе, заговорщики планируют строительство баррикад вблизи центральных проспектов, стратегических объектов и правительственных зданий. «В частности, организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, схожего с украинским Евромайданом», – было заявлено на брифинге.

Высокопоставленный чиновник СГБ назвал авторами плана, в частности, бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе и его «грузинских» подчиненных – например, бывшего сотрудника охраны президента Саакашвили Михаила Батурина, человека из близкого окружения Михаила Саакашвили, командующего действующим в Украине «Грузинским легионом» Мамуку Мамулашвили.

Никаких доказательств спецслужбы пока не представили, но, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, вмешательство украинских деятелей грузинского происхождения в дела Грузии очевидны.

«Гия Лорткипанидзе, грузин по национальности, но негрузин душой и сердцем, пытается поменять ситуацию в Грузии», – заявил Папуашвили, добавив, что «Украина стала пристанищем для грузинских преступников, занимающих высокие посты».

«Даже без этой информации из СГБ мы видим, что, во-первых, они препятствуют европейскому будущему страны, а во-вторых, часть оппозиции и некоторые НКО сотрудничают с иностранными спецслужбами. В данном случае – это заместитель главы украинской разведки, который непосредственно организовал беспорядки в нашей стране накануне выборов в местное самоуправление. Замглавы украинской разведки разоблачен во второй раз, и осмелится ли когда-нибудь какая-нибудь грузинская НПО встать на сторону своей страны, а не украинской разведки?» – задался вопросом Папуашвили.

В оппозиции считают, что СГБ отрабатывает заказ власти по отвлечению внимания от громких скандалов, в которых замешаны представители власти, в частности, с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, обвиняемым в использовании государственного самолета в личных целях, или с санкциями, наложенными США на бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе.

Георгий Меладзе, один из тех, кого обвиняет СГБ, в разговоре с Радио Свобода утверждает, что его организация «Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий» (CANVAS) основана в 2005 году, и они занимаются «распространением знаний о ненасильственных гражданских кампаниях». Сам Георгий Меладзе проводит тренинги по этим вопросам.

«Когда такое заявление делает против гражданских организаций Служба безопасности, ясно, что мы имеем дело с плохой формой авторитаризма. Когда правительство так воспринимает обычную работу гражданского общества, воспринимает ее как опасность, когда «ненасилие» становится объектом преследований, это очень большая проблема для общества и она требует адекватного реагирования», – говорит Георгий Меладзе.

Командир воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили полагает, что «Грузинская мечта» получила директиву из Кремля, так как российские правоохранительные структуры также выдали не один ордер на его арест. По его мнению, развязанная властью дезинформационная кампания не имеет доказательств, зато преследует цель оторвать бойцов легиона от Грузии, так как по прибытии на родину им угрожает арест под надуманными предлогами.

Адвокат Георгия Лорткипанидзе Шота Кахидзе говорит, что бывший заместитель министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины не имеет никакого отношения к грузинской политике. Заявление СГБ он считает полным бредом.

«Георгий Лорткипанидзе исключает какую-либо связь с лицами, указанными в заявлении. Он не был в стране уже восемь лет, так как власти Грузии преследуют его по политическим мотивам. Все это время он активно участвует в российско-украинской войне и воюет против России. Он не имеет никакого отношения к грузинской политике, у него нет политических целей и интересов в Грузии. Вместо того чтобы рассказать, какие следственные действия проводятся в отношении бывшего главного прокурора, который несколько дней назад подвергся санкциям США именно из-за его сотрудничества с российскими спецслужбами, мы слышим от СГБ абсурдные и ложные обвинения», – заявил адвокат Радио Свобода.

По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, власти заранее предпринимают попытки минимизировать общественный протест, который неизбежен, если Грузии не предоставят статус кандидата.

«Надежда на то, что такими заявлениями кто-то предупредит протест или запугает население, обманчива», – заявил эксперт IPN.

«Постоянно вбрасывается информация о том, что готовится силовая смена правительства. Но тогда службе государственной безопасности надо не запрещать протесты в стране, а работать лучше, и если есть какая-либо опасность, нейтрализовать ее. Иванишвили и его соратники могут вспомнить 2011 и 2012 годы. Тогда то же самое твердило тогдашнее правительство Саакашвили. То же самое было и в 2003 году при Шеварднадзе. Так всегда бывает, когда руководство страны фактически теряет влияние и опасается потерять власть. Надежда на то, что подобными заявлениями кто-то что-то предотвратит или напугает население, обманчива. Это ни разу не сработало за 30 лет, не сработает и сейчас», – подытожил Дзабирадзе.

«Грузинская мечта» не первый раз предупреждает об угрозе смены власти насильственным путем. Так было в 2014 году, тогдашний министр внутренних дел Александр Чикваидзе предупреждал население об угрозе дестабилизации, заверяя, что «Нацдвижение» приступило к заготовке шин и формированию оперативных групп для организации Майдана.

Об угрозе переворота перед октябрьскими выборами 2016 года говорил нынешний лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе в интервью газете «Квирис палитра». Те же сигналы Кобахидзе посылал обществу в ноябре 2018 года, утверждая, что лидеры «Национального движения» запланировали революционный сценарий.

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