«Мечта» говорит о неконституционности заморозки грузинских счетов Парцхаладзе

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе не согласен с решением Национального банка Грузии ограничить доступ к счетам и финансовым операциям для экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США за связи с российским ФСБ.

«Если такое решение принял Национальный банк, то оно прямо противоречит Конституции Грузии и презумпции невиновности в отношении граждан Грузии. Вы знаете, что основные права человека, в том числе презумпция невиновности, особо защищены Конституцией Грузии», – сказал Кобахидзе.

Ранее в Нацбанке заявили, что выполняют требования, установленные Офисом по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) для лиц, включенных в список санкционированных лиц.

В ведомстве говорят, что с 26 февраля 2022 года по указанию Нацбанка финансовые учреждения Грузии работают в полном в соответствии с санкциями, введенными США, Евросоюзом и Великобританией против Российской Федерации.

Издание Civil.ge указывает, что после первоначальной реакции официальных лиц «Грузинской мечты» на решение США о введении санкций против Парцхаладзе, когда они заявляли, что Парцхаладзе последние 10-11 лет не работал на публичной службе и является частным лицом, тон и суть последних комментариев «Мечты» изменились. Заместитель спикера парламента Арчил Талаквадзе, в частности, заявил, что «Парцхаладзе не тот человек, который будет работать против Грузии и подрывать свою страну».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правоохранительных органов детального расследования деятельности бывшего генпрокурора.