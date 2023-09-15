Служба государственной безопасности Грузии приступила к изучению вопроса о санкциях, принятых Соединенными Штатами в отношении бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Этого вчера потребовала оппозиция, однако ее представители уже заявили, что не рассчитывают на объективность этого расследования и посулили место в санкционном списке самому Бидзине Иванишвили.

Попытки грузинских журналистов установить местонахождение бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе оказались тщетными. Несмотря на то, что Парцхаладзе за недолгое время своего генпрокурорства обществу запомнился как самое закрытое должностное лицо, вокруг него не стихали скандалы. Оппозиция выяснила, что у него была судимость за противодействие полиции в Германии, обвинявшей его в краже кроссовок. Но подал он в отставку в декабре 2013-го из-за обвинения в предполагаемом выводе бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили из камеры заключения.

Его карьерный взлет оппоненты власти объясняли тем, что сын основателя «Грузинской мечты» Бера Иванишвили является кумом внука Отара Парцхаладзе. О кумовстве тогда говорил сам Бидзина Иванишвили, но уверял, что в своем выборе руководствовался исключительно профессиональной компетентностью Парцхаладзе.

То и дело в грузинских СМИ появлялась информация о том, как после ухода в отставку Парцхаладзе сколотил огромное состояние. По неподтвержденным данным, он поддерживал тесные связи с российской ФСБ. Поговаривали, что у бывшего генпрокурора двойное гражданство, а со вчерашнего дня и статус «грузино-российского олигарха», попавшего под санкции США за тесное сотрудничество, как утверждается в заявлении Госдепа, с ФСБ «с целью повлиять на грузинское общество и политику в пользу России».

В «Грузинской мечте» сразу открестились от Парцхаладзе, назвав его «частным лицом», не имевшим отношения к госструктурам последние 10 лет. Это повторил и министр финансов Лаша Хуцишвили, опровергая вероятность того, что Парцхаладзе замешан в поставках товаров в Россию в обход санкций. При этом Хуцишвили явно затруднялся в подборе правильных слов:

«Распространенной (Госдепом США) информации недостаточно для осуществления каких-то действий. Для этого нужны дополнительные данные – человек 10 лет не работает на государственной службе, это неопровержимый факт. Еще раз повторю: ни одно государство не может быть ответственным за какие-либо действия частного лица».

Отказ представителей власти от Парцхаладзе, как и заявление СГБ о начале расследования по связанному с ним вопросу «в связи с высоким общественным интересом», в оппозиции считают нелепыми отговорками. Лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, юрист по образованию, объясняет:

«СГБ должна была «пробить» Парцхаладзе при назначении на пост генпрокурора. Получается, что тогда СГБ не смогла это сделать или закрыла глаза на его связи с Россией. Парцхаладзе не мог действовать в одиночку для усиления российского влияния в Грузии. Этот санкционный список может расшириться за счет других должностных лиц «Грузинской мечты». Их заявления о том, что уже 10 лет они не поддерживают связь с Парцхаладзе, ничего не значат. Парцхаладзе был генпрокурором, он был замечен в посредничестве между бизнесом и «Грузинской мечтой». Сегодняшние заявления о том, что он «частное лицо», мне кажутся рискованными. Вообще-то частным лицом является и Бидзина Иванишвили».

А вице-спикер парламента Гия Вольский не преминул напомнить обществу о благотворительности Иванишвили:

«Я уверен, что вы хотите из Бидзины Иванишвили сделать человека, у которого в руках какие-то секретные нити правления. А на самом деле это человек, за которым огромный перечень добрых дел».

«Санкции против Парцхаладзе косвенно затрагивают и Бидзину Иванишвили», – утверждает еще один юрист, депутат «Нацдвижения» Леван Бежашвили, он даже назвал соответствующую статью УК Грузии:

«Власть обязана начать расследование – 319-я статья УК предусматривает наказание за обеспечение интересов иностранного государства на территории Грузии. Потому прокуратура обязана начать расследование и реагировать на это. Это пятно на грузинском народе, и мы должны смыть с себя «Грузинскую мечту», как это пятно».

О том, что деятельностью Парцхаладзе еще раньше должны были заинтересоваться следственные органы, говорят и в гражданском секторе. Этого мнения придерживается и Паата Гаприндашвили, бывший посол Грузии в ОБСЕ, директор Ассоциации реформ Грузии (GRASS):

«Было бы лучше, если бы США не опередили грузинские власти. Я бы обратил внимание на их определение: под санкции попал «грузино-российский олигарх». Как бы то ни было, сейчас важно, как на это будут реагировать власти. Я на это смотрю в контексте стратегических отношений Грузии с ЕС, с США. Главное – не начать покрывать эту персону так же, как четверых попавших под визовые ограничения США судей».

Они попали под визовые ограничение США в апреле 2023 года. За этим последовала острая реакция «Грузинской мечты» и критика в адрес Вашингтона. Сегодня представители власти Парцхаладзе не защищали. Что вызвало у оппозиции «опасения за грядущие санкции против Иванишвили».

Впрочем, в «Грузинской мечте» могли не счесть, что и в самом деле нет поводов беспокоиться из-за частного лица – Парцхаладзе. Ведь и в Госдепе заверили, что «никакие индивидуальные санкции не изменят видение стратегических отношений США с Грузией», – об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

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