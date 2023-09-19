Арестованный в Азербайджане активист жалуется на условия содержания

Азербайджанский активист Айхан Исрафилов, задержанный по обвинению в наркоторговле, жалуется на условия содержания в следственном изоляторе. Он говорит, что его содержат вместе с 21 арестованным в камере для десяти человек.

Активист содержится в СИЗО №3, передает издание JAM News. Сестра Айхана Севиндж Исрафилова рассказала, что в последний раз они с братом встретились 16 сентября.

«Условия очень плохие. У него нет возможности даже для чтения, камера слишком тесная. Мы обратились в администрацию СИЗО и Минюст», – сказала она.

Севиндж Исрафилова добавила, что арест Айхана незаконен: «Он не пьет даже энергетики и не курит. Абсурдно винить его в использовании и торговле наркотиками. В нашей стране вымышленное обвинение в связи с наркотиками уже считается нормой жизни».

Айхан Исрафилов был задержан 11 августа текущего года года. Днем позже решением суда он был приговорен к четырем месяцам предварительного заключения. Ему предъявлено обвинение по статье 234 УК Азербайджана (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров).