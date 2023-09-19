Война вновь пришла в Нагорный Карабах – начало Азербайджаном военной операции, которую в Баку называют «контртеррористической», в Ереване назвали попыткой устроить этническую чистку армянского населения. При этом руководство Армении дало понять: вооруженные силы республики не будут вмешиваться в боевые действия. Ереван надеется на вмешательство международного сообщества. Примечательно, что ставку армянское руководство делает не на Москву. Последняя дала понять: активного вмешательства от нее ждать не стоит.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. В самом Баку обстрелы населенных пунктов самопровозглашенной республики называют антитеррористической операцией. После многомесячной блокады в Баку, по всей видимости, решили форсировать в очередной раз зашедший в тупик переговорный процесс. Азербайджан фактически выдвинул ультиматум:

«Единственный путь к миру в регионе лежит через полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте».

Судя по характеру боевых действий, вооруженные силы Азербайджана пытаются подавить противовоздушную оборону Карабаха. Удары в первую очередь наносятся по зенитно-ракетным комплексам, а также системам радиоэлектронной борьбы. И преимущество явно на стороне Баку – от оперативно-тактических ракетных комплексов до ударных беспилотников турецкого производства и израильских барражирующих боеприпасов. Плюс ко всему наличие артиллерии на высотах в районе Шуши позволяет азербайджанским военным бить по столице самопровозглашенной республики Степанакерту.

Премьер-министр Никол Пашинян в своем заявлении подчеркнул, что Баку намерен осуществить план по этнической чистке армянского населения Карабаха. Но при этом дал понять: вооруженного вмешательства Еревана ждать не стоит:

«Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел Нагорного Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и взятию под контроль позиций и, по некоторым данным, населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе. Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю: ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность».

Сообщается, что Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

На стороне Азербайджана же ожидаемо выступила Турция. В Анкаре заявили, что полностью поддерживают Баку.

Как отмечают эксперты, вывод из строя системы ПВО сил самообороны Карабаха, состоящей в основном из устаревшей техники советского производства, будет означать завоевание Азербайджаном полного превосходства в воздухе, что позволит задействовать авиацию и уже затем приступить к полноценной наземной операции с предсказуемым результатом.

Активизировавшаяся в последнее время на армяно-азербайджанском треке Европа призвала к немедленной деэскалации. При этом в Брюсселе недвусмысленно дали понять: заявления Баку о контртеррористическом характере операции звучат неубедительно. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал действия Баку неприемлемыми:

«Эта военная эскалация не должна использоваться в качестве предлога для принудительного исхода местного населения. Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить настоящий диалог между Баку и карабахскими армянами».

В Москве предпочли призвать к деэскалации обе стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил озабоченность, однако жестких заявлений со стороны Кремля, который взял на себя миротворческую миссию, не последовало:

«Мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий. Первым делом для нас на фоне военной операции, проводимой ВС Азербайджана, является обеспечение безопасности гражданского населения Карабаха. Речь идет, прежде всего, об армянском населении. Для этого должны быть приняты все необходимые меры. Наши военные находятся в контакте как с армянской, так и с азербайджанской стороной, в первую очередь работают над тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Единственной существенной основой для этого являются подписанные Россией, Арменией и Азербайджаном трехсторонние документы двух и трехлетней давности. Мы призываем всех следовать положениям этих документов, естественно, с учетом тех новых реалий, имея в виду тот факт, что армянская сторона признала территорию Азербайджана по состоянию на 1991 год. Ведется тяжелая работа. Самое главное сейчас – это обеспечить безопасность гражданского населения в Нагорном Карабахе, избежать жертв. Мы с сожалением читаем, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы. И самое главное – убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров».

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие. В мандате на осуществление операции в зоне нагорно-карабахского конфликта сказано, что право на применение оружия дано «в случае возникновения угрозы жизни и здоровью гражданского населения». Но подписи Азербайджана под этим документом нет. Равно как и у самих российских миротворцев нет мандата ООН, который бы дал им право на применение силы. Следовательно, отмечают наблюдатели, ожидать вмешательства российских военных в конфликт с целью его остановки не стоит.

Тем более что сам президент Путин несколько дней назад дал понять: Ереван сам виноват в сложившейся ситуации и Москва вмешиваться напрямую не станет:

«Что скрывать, мне кажется, это хорошо известно, Армения контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района – Кельбаджарский и Лачинский – остались под юрисдикцией фактически Армении – и весь Карабах, но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия, лет десять, а то и 15. Разные варианты, но в конечном итоге все сводилось к этому. На наш вопрос: «Что вы будете делать?» – нам отвечали: «Будем сражаться». Ну, ладно. В конечном итоге все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась. Но дело не только в результатах этого последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по сути – ну, не по сути, а по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом».

При этом, по мнению аналитиков, военная операция Азербайджана, судя по всему, должна послужить сигналом для всех игроков, что Баку может установить контроль над регионом при помощи силы и никто не будет ему в этом препятствовать. А слова представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что российские миротворцы до последнего момента не знали о готовящейся операции, подтверждают, что Баку в этом вопросе не считает нужным уведомлять Москву о своих действиях, предпочитая опираться на Анкару.

«Информацию об этом мы получаем из различных источников. Мы глубоко обеспокоены резким обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Мы получаем сообщения о начале, как Баку это называет, «антитеррористических мероприятий» в регионе. Также об ответе местных армянских вооруженных сил. Россия решительно призывает конфликтующие стороны прекратить кровопролитие, немедленно прекратить военные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию».

Надежды Еревана на гарантии России растаяли с началом российской агрессии в Украине. И если сразу после прошлой карабахской войны 2020 года миротворцы еще предпринимали какие-то усилия деэскалации, то к нынешнему моменту они фактически сошли на нет.

Вопрос лишь в том, какие планы выстраивает азербайджанское руководство на нынешнюю военную операцию. Некоторые наблюдатели не исключают, что Баку не станет доводить дело до полного разгрома, а выдвинет армянским силам ультиматум, условия которого будут еще более жесткими, чем соглашение, заключенное три года назад.

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