– Как вы относитесь к тому, что в Абхазии может появиться мусоросжигательный завод с завозом отходов из России?

Татьяна Александровна Кочий: Отношусь категорически против. Надо свои деньги где-то находить, ставить какие-то мини-заводы в районах. Это будет ненормально, мы засорим всю Абхазию. Это уже будет не страна души, а непонятно что. Мы лишимся свежего воздуха. Вы представляете, где ни один завод не работает по сегодняшний день, будет сжигаться мусор из Адлера и Сочи. Мы прекрасно понимаем, какой там большой населенный пункт. Категорически против!

Анна Абитова: Я вообще отрицательно отношусь к этому предложению, потому что, зная наши условия, наше отношение и готовность нашего общества соблюдать нормы и отношение к экологии, чтобы у нас этот завод строили, мы к нему еще не готовы. Чуть позже возможно, но не сейчас. Разницы нет, откуда будут этот мусор завозить, достаточно и нашего мусора, который здесь есть. Но нет, не хотелось бы пока.

Римма Хашба: Отрицательная новость, потому что как возможно на такой маленькой территории между морем и горами жечь (отходы). Это никуда не уйдет, останется внутри государства, горы не пустят такой грязный дым, это все загадится, задымит. Вообще, такое количество как вообще возможно? Это просто возмутительно. Я не думаю, что такое возможно здесь – мусоросжигательный завод такой огромный построить, чтобы жечь бесконечно мусор, это будет кошмар. И в каком месте и как это возможно между морем и горами? У нас узкая территория, у нас нет такого открытого пространства, чтобы его жечь, даже не представляю. У нас иногда дожди заливают, горы не пускают, а дым куда пойдет? Нет, это будет кошмар. Единственное, что мы имеем, – чистый воздух, и того лишимся. Возмутительно!

Даниил: Очень, очень отрицательно отношусь, потому что Россия сама по себе очень большая страна, у которой есть места, где можно это все сделать. Собственно говоря, все перерабатывающие заводы... Жители и очень многие друзья, которые хотят отдыхать, не хотят дышать этим мусором. Собственно говоря, отрицательно отношусь.

Сусана: Во-первых, у нас, в Абхазии нет пока мусороперерабатывающего завода, хотелось бы, чтобы он был, но это касаемо нашего мусора. А вот чтобы извне завозили мусор, естественно, я против этого, тем более мусоросжигающий завод – это нагрузка такая была бы на нашу природу, на экосистему. Мы претендуем на то, что у нас природа самая хорошая, люди приезжают отдыхать, воздух чистый, экология такая. С появлением таких вещей – естественно, я против, это же все портит, – с появлением такого завода, и если будут завозить откуда-то мусор и сжигать, это какой объем грязи пойдет на нас! Естественно, нет, однозначно против этого. Во-первых, насколько верна эта информация, коль такая информация есть, вероятно, что 50/50 что-то задумывается. Но прежде, чем это делать, наверное, надо у людей спросить. Однозначно, люди пойдут против этого. Тем более когда у нас полыхают наши мусорные свалки, люди все время протестуют против этого. Для экологии однозначно нельзя это допускать, люди будут против!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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