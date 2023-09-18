Абхазские телеграм-каналы распространили информацию о планах правительства построить в республике завод для сжигания мусора. В пресс-службе кабинета министров не подтвердили и не опровергли эту информацию. Но она активно обсуждается в обществе и вызывает вопросы, на которые должны ответить экологи и разработчики проекта.

Абхазские телеграм-каналы, которые, похоже, первыми узнают о планах правительства, сегодня сообщили, что в кабмине «прорабатывается инвестиционный проект строительства мусоросжигательного завода в Абхазии. Чтобы обеспечить возврат инвестиций, предполагается, что мусор будет завозиться из сопредельных Адлера и Сочи». Информация, только появившись, сразу стала активно обсуждаться.

Проблема утилизации мусора давно беспокоит общество. Существующие в каждом районе мусорные свалки, на которые просто привозят и вываливают мусор, подчас в непосредственной близости от жилья и моря, регулярно становятся причиной возмущения и протестов граждан. Строящийся в Гулрыпшском районе полигон для складирования мусора не решает проблему радикально и не избавляет республику от накопившегося и поступающего ежедневно мусора.

Казалось бы, надо порадоваться тому, что наконец правительство приступает к решению проблемы. Однако попытка выяснить, насколько соответствует действительности распространяемая социальными сетями информация, определенного результата не дала. На обращение в пресс-службу кабинета министров Абхазии с вопросом: «Если ли у правительства планы по строительству мусоросжигательного завода», мне не ответили ни да, ни нет. Ответ был следующего содержания:

«Официальных документов по этому поводу не издавалось, и нет подобного вопроса в нормативно-проектной деятельности аппарата кабмина».

Если расшифровать формализованный язык документооборота, можно предположить, что аппарат кабмина не уполномочен однозначно ответить на вопрос.

Между тем граждане, приученные нынешней властью к тому, что за одним опасным проектом следует другой, новость о мусоросжигательном заводе с доставкой в Абхазию мусора из Сочи восприняли в штыки.

У технологии сжигания мусора много побочных негативных эффектов. По мнению экологов, технологии сжигания и очистки выбросов, применяемые в Российской Федерации, сопровождаются рядом отрицательных моментов. Это высокая стоимость и продолжительные сроки окупаемости. Даже если часть требуемой суммы покрывается из федерального бюджета, оставшаяся стоимость ложится на плечи потребителей за счет повышения тарифной ставки на электроэнергию по договорам предоставленных мощностей. Другим важным и опасным последствием работы мусоросжигательного завода становятся вредные выбросы, которые загрязняют окружающую среду. Это – диоксины, тяжелые металлы, полихлорбензолы, которые выделяются с большим количеством дыма. Накопление этих веществ в окружающей среде приводит к росту онкологических заболеваний.

Очень важным моментом является разделение отходов, если в печах сжигается весь мусор без сортировки, это резко увеличивает опасность загрязнения окружающей среды и нанесение ей трудновосполнимого урона. Что касается системы очистки, то в Европе используют пяти- и шестиступенчатые схемы в отличие от России, где ступени очистки в лучшем случае достигают трех.

Информацию о вреде сжигания мусора можно получить в большом количестве разнообразных публикаций на эту тему. И при чтении их возникает огромное количество вопросов. Если телеграм-каналы не лгут и в Абхазии на самом деле намереваются строить мусоросжигательный завод, то хотелось бы получить ответы на все эти вопросы от правительства и от местных экологов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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