Пашинян: Ереван не участвовал в обсуждении прекращения огня в Карабахе

Власти Армении узнали о прекращении огня и договоренностях между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом из официальных информационных источников, заявил премьер-министр Армении Николай Пашинян.
Он добавил, что Армения не участвовала в обсуждении прекращения огня и договоренностях, которые были достигнуты Азербайджаном и Карабахом.
«Первое замечание о том, что в тексте упоминаются Вооруженные силы Армении, говорится о выводе остатков подразделений Вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха. Этот факт для нас не очень понятен в условиях, когда мы неоднократно говорили, что с августа 2021 года Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», – отметил Пашинян.
По его словам, армянская сторона «принимает к сведению» заявление властей непризнанного Карабаха о прекращении огня, передает русская служба Би-би-си.
Комментируя вопрос безопасности армян Нагорного Карабаха, Пашинян отметил, что если российские миротворцы сделали предложение о прекращении огня, то это означает, что они полностью и без оговорок приняли на себя полное обязательство по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской Республики».
- За период вооруженного конфликта 1988–1994 года в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- Нагорно-Карабахская республика официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- После этого Азербайджан начал блокаду районов Карабаха, населенных этническими армянами: на единственной дороге были установлены блокпосты, которые не пропускали в регион никакие грузы, в том числе продовольствие и гуманитарную помощь. Жители армянских районов Карабаха в последние недели сообщали о голоде.
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