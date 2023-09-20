Пашинян: Ереван не участвовал в обсуждении прекращения огня в Карабахе

Власти Армении узнали о прекращении огня и договоренностях между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом из официальных информационных источников, заявил премьер-министр Армении Николай Пашинян.

Он добавил, что Армения не участвовала в обсуждении прекращения огня и договоренностях, которые были достигнуты Азербайджаном и Карабахом.

«Первое замечание о том, что в тексте упоминаются Вооруженные силы Армении, говорится о выводе остатков подразделений Вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха. Этот факт для нас не очень понятен в условиях, когда мы неоднократно говорили, что с августа 2021 года Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», – отметил Пашинян.

По его словам, армянская сторона «принимает к сведению» заявление властей непризнанного Карабаха о прекращении огня, передает русская служба Би-би-си.

Комментируя вопрос безопасности армян Нагорного Карабаха, Пашинян отметил, что если российские миротворцы сделали предложение о прекращении огня, то это означает, что они полностью и без оговорок приняли на себя полное обязательство по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха.