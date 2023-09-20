Нагорный Карабах принял решение о прекращении огня и разоружении

Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня, говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики.

«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», – говорится в заявлении.

В связи с этим власти Карабаха «принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня», передает русская служба Би-би-си.

Боевые действия, согласно договоренностям с российской стороной, должны быть прекращены в 13:00 20 сентября.

Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.

Вопросы с Азербайджанской стороной о «реинтеграции» и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече в городе Евлах 21 сентября.