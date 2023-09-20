Нагорный Карабах принял решение о прекращении огня и разоружении

Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня, говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики.
«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», – говорится в заявлении.
В связи с этим власти Карабаха «принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня», передает русская служба Би-би-си.
Боевые действия, согласно договоренностям с российской стороной, должны быть прекращены в 13:00 20 сентября.
Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.
Вопросы с Азербайджанской стороной о «реинтеграции» и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече в городе Евлах 21 сентября.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской Республики».
- За период вооруженного конфликта 1988–1994 года в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- Нагорно-Карабахская республика официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- После этого Азербайджан начал блокаду районов Карабаха, населенных этническими армянами: на единственной дороге были установлены блокпосты, которые не пропускали в регион никакие грузы, в том числе продовольствие и гуманитарную помощь. Жители армянских районов Карабаха в последние недели сообщали о голоде.
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