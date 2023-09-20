Депутат «Грузинской мечты» пригласил российского бизнесмена в парламент

Российский бизнесмен Мамука Пипия посетил парламент Грузии. В инстаграме он опубликовал фотографию, снятую в одном из кабинетов в высшем законодательном органе, с подписью «Изучаю грузинскую Конституцию».

Грузинские СМИ пишут, что Пипия – друг депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, чье появление в парламенте Грузии в 2019 году спровоцировало массовые волнения.

Оказалось, что в парламент Грузии бизнесмена пригласил депутат от «Грузинской мечты» Васил Чигогидзе.

«Я многие годы знаком с Мамукой Пипия, давно его не видел. За последние годы он дважды приезжал сюда, и я не смог с ним встретиться. Так получилось, что его приезд совпал с сессией (парламента), я попросил выписать ему пропуск, он поднялся в мой кабинет… Я час не возвращался, а потом узнал, что он с моего кресла снял фотографии», – сообщил журналистам Чигогидзе.

Депутат также рассказал, что сам снял еще одну фотографию в зале заседаний парламента, которую позже опубликовал в инстаграме Мамука Пипия.

Бизнесмен Мамука Пипия был среди пассажиров, прилетевших в Тбилиси из Москвы рейсом авиакомпании «Азимут» после возобновления авиасообщения между странами.