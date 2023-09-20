В России заявили о запуске паромного сообщения с Грузией и Турцией

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко заявил по итогам заседания российско-грузинского делового совета о планах запустить круглогодичное паромное сообщение между Турцией, Грузией и Россией.

«Поговорили по части паромного сообщения Турция - Грузия - Россия на морском поприще. Сейчас запускается паром на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест, который будет действовать практически уже круглогодично. Это не решит проблему (логистики с Грузией), но это все равно дополнительно», – сказал Падалко (цитата по ТАСС).

По его словам, на заседании также поднимался вопрос о железнодорожном сообщении между Грузией и Россией.

«Если сумеем возродить железнодорожное сообщение, то как оно пойдет – через новые маршруты, которые предлагает Ингушетия? Или реанимируем старый маршрут через Абхазию, что будет прорывным моментом», – сказал вице-президент ТПП.

19 сентября стало известно, что на проходящем во Владикавказе заседании российско-грузинского делового совета вынесли предложение об открытии дороги через самопровозглашенную республику Южная Осетия.