В России заявили о запуске паромного сообщения с Грузией и Турцией

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко заявил по итогам заседания российско-грузинского делового совета о планах запустить круглогодичное паромное сообщение между Турцией, Грузией и Россией.
«Поговорили по части паромного сообщения Турция - Грузия - Россия на морском поприще. Сейчас запускается паром на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест, который будет действовать практически уже круглогодично. Это не решит проблему (логистики с Грузией), но это все равно дополнительно», – сказал Падалко (цитата по ТАСС).
По его словам, на заседании также поднимался вопрос о железнодорожном сообщении между Грузией и Россией.
«Если сумеем возродить железнодорожное сообщение, то как оно пойдет – через новые маршруты, которые предлагает Ингушетия? Или реанимируем старый маршрут через Абхазию, что будет прорывным моментом», – сказал вице-президент ТПП.
19 сентября стало известно, что на проходящем во Владикавказе заседании российско-грузинского делового совета вынесли предложение об открытии дороги через самопровозглашенную республику Южная Осетия.
- В мае текущего года между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск были начаты грузовые перевозки по морю. В Ереване заявляли, что новый маршрут – альтернатива дороги через Верхний Ларс. В Агентстве морского транспорта Грузии тогда заявили, что грузоперевозки – нерегулярные и коммерческие.
- 27 и 31 июля в Батуми прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту. В Грузии прибытие корабля встретили протестами.
Форум