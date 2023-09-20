Иран отменил все авиарейсы в Армению и Азербайджан

Иран принял решение отменить все авиарейсы в Армению и Азербайджан, сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на директора Агентства гражданской авиации Исламской Республики Мохаммада Мохаммади-Бахши.

По словам иранского чиновника, «полеты отменены с 20 сентября до до дальнейшего уведомления».

Кроме того, венгерская авиакомпания Wizz Air была вынуждена изменить, отменить или перенести на другое время рейсы в Ереван и Баку в связи с обострением в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.