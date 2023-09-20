В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

В непризнанном Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг», отметили в ведомстве.

Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило, передает РИА «Новости».

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», - отметили в Минобороны.