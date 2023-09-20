Минюст Грузии посчитал целесообразным прекратить гражданство экс-генпрокурору

Министерство юстиции Грузии посчитало целесообразным прекратить гражданство попавшему под санкции США экс-генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе. Ранее стало известно, что он – гражданин России.

«Агентство развития госуслуг сочло целесообразным прекратить грузинское гражданство Отара Парцхаладзе. Соответствующее заключение направлено президенту Грузии», – говорится в сообщении Минюста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее говорила о необходимости лишить гражданства Парцхаладзе, который, по информации Вашингтона, активно работал с российской ФСБ в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».