У здания Нацбанка Грузии прошла акция протеста

В Тбилиси, возле здания Национального банка Грузии прошла акция с участием гражданских активистов и представителей оппозиции, они протестуют против решения Нацбанка Грузии изменить правила распространения режима санкций на граждан Грузии, сообщает SOVA. Благодаря этому решению, счета попавшего под санкции США бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе не будут блокировать.

По словам участника и организатора акции, члена «Национального движения» Ники Мелия, «правительство ежедневно выходит за рамки закона и все больше выходит за рамки цивилизованного мира». Решение Нацбанка – это фактическое заявление правительства о том, что власти не признают международных санкций, считает оппозиционер:

«Перспектива будущего умирает под руководством этого вероломного правительства. Это предательство наших предков и будущих поколений. Я считаю, что пути назад нет. Несмотря на разногласия, несмотря на разные взгляды по ряду вопросов и, мягко говоря, острое противостояние в оппозиции, я уверен, что сейчас вокруг этого принципиального вопроса существует единство», - сказал Мелия.

Напомним, что решение Нацбанка отказались поддерживать три вице-президента, заявившие о том, что покидают Совет национального банка.