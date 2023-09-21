Списать долги студентов согласились не все грузинские вузы

С 30 тысяч учащихся грузинских вузов будут полностью списаны долги, из-за которых ранее им был приостановлен статус студентов. Об этом сообщил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари.

«В целях реализации упомянутого решения мне и министру финансов было поручено работать с вузами в этом направлении и создать соответствующие правовые и финансовые механизмы. С понедельника мы начали активную работу в министерстве и диалог как с государственными, так и с частными вузами по вопросам обнуления задолженности студентов… В результате долги более 30 тысяч студентов будут полностью погашены. Еще раз разъясняем, что студентам не придется платить ни одного тетри, высшие учебные заведения обнулят их задолженность», – отметил он.

Власти предложили частным университетам возместить долг студентов (в объективных рамках) и все частные университеты приняли это предложение, кроме Свободного и Аграрного университетов, сообщает министр образования:

«У этих университетов, похоже, другие мотивы. Хочу также сообщить, что по нашим базам данных в Аграрном и Свободном университетах, на данный момент, из-за финансовой задолженности приостановлен статус примерно 1000 студентов. Они не смогут выплатить долг на данном этапе, поскольку, несмотря на предложенные нами справедливые условия, они до сих пор не изъявили желания сотрудничать».

Министр так же прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что ведомство оказывает на частные университеты давление по данному вопросу:

«Со всей ответственностью заявляю, что указанная информация не соответствует действительности и служит введению общественности в заблуждение и умышленному нанесения вреда этому важнейшему для студентов решению, что для нас категорически неприемлемо».

Решение об обнулении долгов студентов неделю назад принял премьер-министр Грузии. Ираклий Гарибашвили заявил, что «студенты смогут восстановить свой статус, если захотят, и продолжить обучение в своих университетах. Это примерно 40 миллионов лари долга».

По последним данным Министерства образования и науки в 2023 году в вузы поступили 34 843 человека. Всего на единые национальные экзамены зарегистрировались 45 тысяч абитуриентов.