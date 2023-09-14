Помните старый советский анекдот про грузинского студента, который учится в России? Который сообщил отцу, что ему неловко ездить на персональном автомобиле, в то время как его однокурсники ездят на автобусе, и получил ответ: «Не беспокойся, сынок, обязательно куплю тебе автобус».

Потом было несколько версий этого анекдота, в том числе и про шейха, пообещавшего купить своему сыну поезд, но все они об одном и том же – о человеческом свинстве, не знающем границ. О чиновниках, бизнесменах, шейхах, да и просто богачах средней руки, как правило, таких, чье богатство и статус не являются результатом каких-то особых личных качеств – так, одному просто повезло родиться с короной на голове, другой умело прислуживал и лебезил, третий воспользовался личными связями и влез в кормушку, к созданию которой не имел никакого отношения.

Всех их объединяет одно и то же – стремление выделиться, показать всем свое богатство, продемонстрировать свою невероятную крутизну, окружить себя обслугой, лакеями, батальонами личной охраны, целыми отрядами зонтиконосцев, чемоданотаскателей, воздухопроверятелей и прочего эскорта.

Вся эта страсть к гигантским черным джипам и золотым унитазам с головой выдает в них людишек мелких, эгоистичных и глупых, ничтожеств с манерами и мышлением феодалов.

Крупные чиновники, рассекающие с десятью машинами охраны, заказывающие своей родне отдельные самолеты, – это самый наглядный показатель хамства и скотства правящей элиты любой страны, где это происходит

Крупные чиновники, рассекающие с десятью машинами охраны, заказывающие своей родне отдельные самолеты, снимающие целые этажи в отелях; их жены, закрывающие рестораны на празднованиях дней рождения, – это самый наглядный показатель хамства и скотства правящей элиты любой страны, где это происходит, ее дикости и отсталости.

Премьер-министры, едущие на работу на метро, политики, передвигающиеся на велосипедах, президенты, закусывающие сэндвичами в обычных фаст-фудах, в их представлении дураки и лохи: иметь такую шикарную возможность и никак себя не демонстрировать – это же как-то не по-человечески получается. Сразу видно – Гейропа...

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель недавно приехал с визитом в Грузию, и на обратном пути его зафиксировали камеры грузинских телекомпаний в очереди на регистрацию на обычный, стандартный авиарейс.

А в это время, как назло, в Грузии в самом разгаре был очередной скандал, в который вляпалось руководство «Мечты» – премьер-министр с барского плеча, с истинно феодальным размахом нанял своему сыночку, который учится в Штатах, чартер до Европы. Ну негоже мальчику с простолюдинами в одном самолете париться, – и если в тех анекдотах папа покупал сыну автобус или поезд, то тут Ираклий Гарибашвили, мелкий клерк, волею случая попавший на вершину местного Олимпа, – сразу самолет!

Ну, не купил, разумеется, арендовал, но все же…

Вас, дураков, Иисус чему учил? Скромности и умеренности? Ну это он гейропейцев этому учил, а у нас свой Иисус, не на ослике, а на Майбахе... Как можно такому большому человеку на каком-то драном ослике кататься?

Вообще, это мало кого удивило: «Грузинская мечта» в своем творчестве опирается на бесценное наследие совка и позиционирует себя как выразитель мыслей и чаяний традиционной Грузии. Ну а какая традиционная Грузия без закрытых ресторанов, без лимузинов, охранников, черных джипов и золотых унитазов? Чтобы традиционный грузин – да жил скромно, не кичился своим богатством напоказ, не окружал свое потомство стеной, отделяющей от плебса, – это же против всех традиций, против православия...

Вас, дураков, Иисус чему учил? Скромности и умеренности? Ну это он гейропейцев этому учил, а у нас свой Иисус, не на ослике, а на Майбахе... Как можно такому большому человеку на каком-то драном ослике кататься?

«Он же не какой-нибудь рабочий с завода», – оправдал поступок премьер-министра глава «Грузинских авиалиний» Тамаз Гаиашвили, еще один образцовый «мечтатель», «красный» директор, да и просто хороший, добрый, советский чинуша... Как говорили в то время, «сам ест и другим позволяет» – самый большой комплимент в адрес кого-либо в Советской Грузии.

Окончательная версия произошедшего превзошла все ожидания и была выполнена в полном соответствии со стилистикой Советской Грузии – оказывается, чартер ему нанял дедушка, то есть щедрый папа нашего премьер-министра. Ну не шедевр, скажите? А еще должна быть машина на имя жены, дом на имя тещи, дача на имя папы... Прямо как в бессмертной комедии «Берегись автомобиля» – «Ты никто, у тебя ничего нет, ты голодранец…»

Собственно говоря, никого этот скандал не удивил, напротив, все приняли это как норму – ведь в «Грузинскую мечту» ровно за этим и идут, чтобы наворовать как можно больше государственного бабла, а потом разбрасываться им налево-направо. Когда в парламенте происходит какое-нибудь важное событием с участием членов правительства и партийной верхушки, внутренний двор здания заполняется десятками черных джипов, – а от кавалькады черных джипов до чартера для любимого чада один шаг.

Так представители грузинской элиты, поколение за поколением, портят своих детей, превращая их в эгоистичных сволочей. Те, в свою очередь, посылают им ответку – транжирят имущество, проедают ворованные родительские состояния, не достигают по жизни ничего, несмотря на то, что имеют на руках дипломы престижных западных вузов.

Я не верю, что дети «мечтательской» элиты на Западе будут грызть гранит науки – там они будут делать то же самое, что делают здесь: шляться по клубам и попусту тратить драгоценное время

Я не верю, что дети «мечтательской» элиты на Западе будут грызть гранит науки – там они будут делать то же самое, что делают здесь: шляться по клубам, ездить на спортивных машинах, втирать кокаин и попусту тратить драгоценное время. Что может получиться из молодого человека, который не понимает, что студент, живущий в арендованных хоромах, передвигающийся по городу в лимузине и добирающийся до места учебы на чартере, арендованном коррумпированным, проворовавшимся папашей, – это ненормально? Не понимает, что студент должен ходить в порванных джинсах, жить в общаге, ездить на велике и есть хот-доги – только так из него что-то может получиться...

Я все время очень уважительно относился к туркам, которые сумели сделать чудо и из глухой азиатской страны превратиться в передовое, почти европейское государство. И одним из секретов их такого поразительного успеха является правильное воспитание детей. Представьте себе богатого турецкого бизнесмена, у которого в семье растет сын. Знаете, что он делает? Когда сыну исполняется 14 лет, он находит в своей компании сотрудника самого низкого ранга и отправляет своего сына работать у него на побегушках. И тот работает. Ему не придет в голову сказать своему начальнику – эй, ты кто такой, ты чего тут раскомандовался, я тут сын владельца, я тебя в порошок могу стереть». А если он такое скажет – отец спустит с него три шкуры...

И так, шаг за шагом, вместо того чтобы бездельничать и ездить по Европам на отцовские деньги, он растет и растет. К 20 годам – он уже сформировавшийся руководитель, который будет управлять отцовским бизнесом, никогда его не проиграет в казино, не спустит ради юбки, не потратит на выпивку и кокаин.

Поэтому Турция там, где она есть, а мы – там, где мы есть.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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