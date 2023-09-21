Вчера в Сухуме состоялась пресс-конференция троих членов абхазской диаспоры в Турции. Приехав накануне из Турецкой Республики, они заявили, что присоединяются к протесту против принятия в Абхазии закона об апартаментах. Однако сегодня в Федерации культурных центров Абхазии заявили, что приехавшие не могут выступать от имени всей диаспоры.

На вчерашней пресс-конференции приехавшими было сказано, что они являются членами инициативной группы «Абхазия», которая выступает против предоставления иностранным гражданам права на приобретение жилой собственности в Абхазии. Также они сообщили, что провели внутри диаспоры общественную кампанию за отзыв законопроекта из парламента. На первом этапе активисты собрали 1864 подписи – символичное число, напоминающее про год окончания Русско-Кавказской войны, подписные листы были переданы спикеру Народного Собрания Лаше Ашуба.

Но в тот же день в абхазских СМИ появилось заявление руководителя Федерации абхазских культурных центров Турции Мурата Махария:

«Дорогие соотечественники! Передаю братский привет от имени Федерации абхазских культурных центров Турции и поздравляю с наступающим великим праздником Победы! Считаю неправильным поведение представителей абхазской диаспоры, находящихся в эти дни в Абхазии и от имени всей диаспоры высказывающих свое мнение о законе «Об апартаментах». Федерация культурных центров Абхазии, самое крупное объединение абхазов Турции, никого не делегировала для этой цели в Абхазию, они не имеют никакого отношения к федерации, которая даже не была поставлена в известность об их визите».

Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба заявил, как сообщает пресс-служба президента республики:

«Полномочное представительство Республики Абхазия не обладает информацией о том, что от имени общественных объединений абхазской диаспоры в Турции кто-то делегирован в Абхазию для того, чтобы озвучить мнение от имени всей диаспоры. Считаю неправильным поведение отдельных представителей диаспоры, которые берут на себя ответственность высказываться от имени сотен тысяч абхазов, проживающих в Турции».

А затем, уже поздно вечером в Фейсбуке откликнулся на эту ситуацию член Общественной палаты Абхазии, депутат прошлого созыва абхазского парламента Астамур Логуа. Вот начало его поста:

«Прочитал сегодня несколько заявлений от представителей нашей диаспоры в Турции. Хотя бы немного, но разбираюсь в этой теме. Сегодня представители каких-то (не хочу обмануть по количеству) культурных центров Турции провели пресс-конференцию и раскритиковали проект закона об апартаментах. Здесь все понятно, люди даже подписи привезли из Турции. И нет для меня лично здесь ничего нового. Понятно, что граждане Абхазии, проживающие в Турции, часть из них, выступает против. Это абсолютно нормально, так как у граждан Абхазии, где бы они ни жили, есть полное право выражать свое мнение. Вечером же прочитал и другие заявления, что Федерация культурных центров не поддерживает идею тех, кто сюда приехал, и что не стоит говорить за всю диаспору. Я не присутствовал на сегодняшней встрече, но не думаю, что там могла прозвучать мысль, что они делегированы всеми организациями...»

Сегодня мы связались с ним, и вот что Астамур Логуа добавил на эту тему:

«Что я могу сказать… Те же проблемы, которые у нас есть в Абхазии, внутри Абхазии, и, кстати, это не связано только с сегодняшней властью, это давно уже длится, когда мы переносим те же проблемы на нашу диаспору. Там тоже получается так, что люди делятся… Проблемы, конечно, гораздо шире, не только у абхазов, но и во всем братском нашем черкесском мире. Мы поделены и в Турции, в том числе. Ну, а то, что вчера приехали представители каких-то отдельных организаций и выразили свое мнение, ничего там страшного, критичного нет, потому что любой гражданин Абхазии, где бы он ни находился, безусловно, имеет право выражать мнение по тому или иному вопросу жизни страны. И они это сделали. Я, честно говоря, не могу сказать, что я видеоматериал видел с этой пресс-конференции, но почему-то мне не особо верится, что кто-то там мог сказать, что выступает от имение всей диаспоры. Мнение всей диаспоры, я думаю, никому не известно, потому что, к сожалению, в Турции проживает очень много абхазов, которые даже в культурные центры- дернеки не ходят. Я лично таких знаю. Во-первых, если это было сказано так, то это неправильно…

– Так не было сказано. Они говорили, что какие-то дернеки поддержали, а какие-то – нет…

– Ну, тогда это нормальный процесс. Какие-то организации поддержали, а какие-то не поддержали. Ничего удивительного в этом нет. Люди выразили свое мнение. Я вообще считаю, что мы по ряду, по ряду вопросов не привлекаем представителей нашей диаспоры и не советуемся. Кстати, если сейчас вспомнить на секундочку начало всей этой кампании по апартаментам… Если вы помните, проходила встреча руководства Абхазии с представителями бизнес-сообщества нашего, абхазского, проживающего в России. Было очень много бизнесменов, которые на встрече с президентом поддержали проект закона об апартаментах. Так вот, я считаю, что на такого рода встречи хорошо бы бизнес абхазский, который проживает по всему миру, приглашать. Потому что я абсолютно убежден, что существует большая разница между людьми, которые изначально живут в капиталистическом мире… И уж, наверное, они в бизнесе разбираются не хуже нас и не хуже наших бизнесменов, проживающих в России, а лучше. Но почему-то этого не делается, и это меня огорчает, откровенно говоря, потому что я знаю о большом потенциале абхазского бизнес-сообщества, проживающего по всему миру. И так по многим вопроса. И вообще, если говорить об этом, я чувствую нотки политических спекуляций, которые могут вспыхнуть вокруг приезда представителей диаспоры. Это очень плохо. Мы не должны делить нашу диаспору по политическим каким-то вопросам. Мне кажется, что, наоборот, Абхазия могла бы добиться большего, если будет выбирать правильные направления в работе с нашей большой диаспорой, которая проживает в Турции. И когда я говорю о диаспоре, хочу сказать, что для меня эта диаспора – весь черкесский мир, которого по количеству уж точно не меньше пяти миллионов человек проживает в мире. Мы сейчас перед большими праздниками находимся, и в Абхазии будет много гостей, представителей нашей диаспоры. Я очень надеюсь, что вот эти вопросы будут подниматься, наверное, и на официальных встречах, и дай бог, придадут новый импульс развитию наших отношений и нашей государственности».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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