На пресс-конференции в Сухуме представители абхазской диаспоры в Турции выразили протест против принятия закона об апартаментах. Их беспокоит перспектива изменения демографической ситуации в Абхазии, утраты языка и ее национальной культуры.

На пресс-конференции в Сухуме трое представителей абхазской диаспоры в Турции – Ирфан Ахуачба, Явуз Гумба и Сание Етлух заявили о том, что присоединяются к протесту против принятия закона об апартаментах. Они являются членами инициативной группы «Абхазия», которая выступает против предоставления иностранным гражданам права на приобретение жилой собственности в Абхазии.

31 июля 2023 года они провели в турецкой диаспоре общественную кампанию за отзыв закона об апартаментах и на первом этапе собрали 1864 подписи. Подписные листы привезли в Абхазию и передали спикеру парламента Лаше Ашуба. На втором этапе к акции присоединились пятьдесят различных организаций, которые представляют абхазскую и кавказскую диаспоры.

В их обращении к депутатам Народного Собрания Абхазии говорится: «Каждому здравомыслящему человеку ясно, что эти апартаменты, которые будут строиться полностью за счет иностранного капитала, через иностранные компании, с использованием иностранной рабочей силы и, в конечном итоге, продаваться иностранцам, нанесут непоправимый ущерб демографической структуре Абхазии, что в перспективе серьезно подорвет политические завоевания и власть Абхазии».

После пресс-конференции, которая велась на абхазском языке, Ирфан Ахуачба ответил на вопросы «Эха Кавказа». Абхазский общественный деятель и ведущий аналитического ютуб-канала «Апсны хабар» Леуан Лагулаа выступил в качестве переводчика и объяснил, почему именно столько собрано подписей:

«Как сказал Ирфан в своем выступлении, когда эта тема возникла, они решили собрать символическую цифру 1864 исходя из нашей истории. Последняя волна махаджирства была в 1864 году, имеется в виду ситуация, которая была в XIX веке, наши страдания и волны махаджирства, парад на Красной Поляне и так далее, поэтому они собрали 1864 подписи. Но желающих поддержать эту акцию протеста стало гораздо больше, и потом к акции присоединились организации. То есть не просто отдельные личности, а организации начали подписывать это обращение к абхазскому парламенту. И в общем количестве там вышло пятьдесят объединений, организаций, фондов, в которых примерно около ста тысяч, а, может быть, и больше людей, представляющих абхазскую и черкесскую диаспоры».

Ирфан Ахуачба пояснил, почему члены инициативной группы решили приехать в Абхазию и здесь выразить свое отношение к закону об апартаментах:

«Мы знали, что здесь есть наши братья, которые являются противниками этого законопроекта, мы хотели приехать в Абхазию и встать рядом с ними. Это не то, что мы хотим заменить собой власти, наша задача была просто выразить поддержку нашим братьям – противникам этого проекта закона».

Ирфан Ахуачба привел самый главный аргумент, который подвигнул очень многих представителей диаспоры присоединиться к протесту в Абхазии:

«И без того сегодня абхазский народ демографически страдает, и он не является большинством на своей родине. Мы у себя, имеется в виду в Турции, долгие годы абхазы и черкесы жили вместе в одних местах, но, когда появлялись другие народы, то мы растворялись. И мы понимаем, что этот законопроект приведет к растворению и без того малочисленного абхазского народа на своей исторической родине. Это – главный аргумент, который они считают наиболее существенным».

Однако далеко не все абхазские культурные центры Турции (Дернеки, Абхазфед) присоединились к протесту, ситуацию объяснил Леуан Лагулаа:

«Насколько нам известно, и Ирфан сегодня об этом говорил, что есть организации, которые связаны с правительством. В таких организациях, и они это признают, в общем, их просят не участвовать в этом протесте, скажем так. И они, будучи согласны с самой сутью протеста, не подписывают такого рода обращения. Но есть организации, которые входят в федерацию и подписали обращение, например, из дернеков, которые входят в Абхазскую федерацию, два поддержали его. Там же два списка: есть список организаций и есть список отдельных личностей. И вот в том списке, где личности подписывались, многие представители абхазских культурных центров подписали это обращение. Вот такое примерно разделение».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях