YouTube-канал газеты «Чегемская правда» публикует интервью с историком, политологом Астамуром Тания. В интервью он затрагивает темы истории российско-абхазских отношений, их нынешнего состояния и перспективы развития:

Некому постоять за наше государство и его интересы, кроме активной части его общества

«Некому постоять за наше государство и его интересы, кроме активной части его общества. Те, кто должен выполнять эту функцию, заняты несколько иными вопросами. Идет процесс неуклонной делигитимации нашей власти... У абхазцев есть своя политическая культура, своя публичная культура. Она формировалась долгие годы, оттачивалась в период национально-освободительного движения. Та публичная политика, которая проводится нашими властями, совершенно не вписывается в эту политическую культуру и сопровождается большими репутационными потерями».

Астамур Тания считает, что «вопрос пицундской дачи стратегический для нас, но не как для России».

«ФСО как было на этой даче, так и находится. У нас никто не ставит под сомнение их нахождение там. (Какая разница, на каких основаниях!) Это вопрос для России совсем не стратегический. Не надо представлять, что Россия сконцентрирована на этом вопросе. У нас стабильные отношения с Россией, они двусторонние (межгосударственные отношения более крупного государства и относительно небольшого), но имеющие общий взаимный интерес друг к другу», – заявил политолог.

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Общественный и политический деятель, ветеран Отечественной войны Абхазии 1992-1993 гг. Батал Кобахия накануне юбилея Дня Победы написал пост на своей странице в Facebook, в котором он размышляет о сложившейся ситуации в стране:

«Скоро 30-летие Победы, а ощущение, что мы все еще на войне. Все время что-то отстаиваем, что-то теряем, забываем самое главное, на поверхность выплывает самое непривлекательное. Сохраним ли мы все то, что питало нас надеждой и придавало сил и уверенности тридцать лет назад?»

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Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Лаша Зухба на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу дискуссии, которая возникла в абхазском обществе после пресс-конференции в Сухуме делегатов абхазской диаспоры в Турции. Представители диаспоры выступили против проекта закона об апартаментах:

Можно ожидать, что неожиданные «сюрпризы» для властей не заставят себя долго ждать

«За попытками неких людей выставить нелегитимными делегатов абхазской диаспоры Турции, представляющих 50 организаций и являющихся голосом более 100 тысяч абхазов из Турции, четко прослеживается рука и нелепый план наших властей. Эти попытки в ближайшем будущем обернутся еще большим провалом власти, когда заговорят те, кто эту делегацию делегировал. Провалив полностью внутреннюю политику, не имея внешней, теперь демонстрируют и полную близорукость в контуре взаимоотношений с нашей диаспорой, как, собственно, и со своим народом. Соответственно, можно ожидать, что неожиданные «сюрпризы» для властей не заставят себя долго ждать … P.S. Нет закону об апартаментах», – написал Лаша Зухба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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