Протестующие перекрыли улицы в Ереване

Сегодня после митинга оппозиции в Ереване протестующие двинулись в разные районы столицы. Они уже перекрыли перекресток улиц Туманян-Налбандян, участок Хоренаци-Вазген Саргсян, улицу, ведущую к зданию мэрии, улицу Григора Лусаворича - участок посольства Франции, сообщает Радио Азатутюн

В ходе митинга оппозиция объявила состав оргкомитета, в который вошли глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян, кандидат в мэры Еревана от блока «Мать Армения» Андраник Теванян, координатор инициативы «Айакве» Аветик Чалабян, бывший премьер-министр Вазген Манукян и представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

Теванян призвал с завтрашнего утра перекрыть улицы Еревана.