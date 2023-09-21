Насильственное перемещение населения удостоится жесткой реакции со стороны ЕС – Боррель

Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Насильственное перемещение гражданского населения военными или другими средствами удостоится жесткой реакции ЕС, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В распространенном заявлении Боррель подчеркивает, что ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации, передает Радио Азатутюн.

Европейский союз осуждает военную операцию Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха, ожидает соблюдения режима прекращения огня и призывает представителей Баку и карабахских армян срочно вступить во всесторонний и прозрачный диалог.

«ЕС призывает Азербайджан предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, в том числе посредством полного открытия Лачинского коридора в соответствии с постановлениями Международного суда от февраля и июля 2023 года. Гуманитарные организации должны иметь возможность действовать свободно. ЕС и его государства-члены готовы предоставить срочную гуманитарную помощь», - также отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится, что ЕС подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении и призывает Азербайджан подтвердить свою безоговорочную приверженность территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

«ЕС готов и дальше поддерживать демократически избранные власти Армении в обеспечении устойчивости, безопасности и продолжении демократических реформ в стране. Миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) продолжит наблюдать и сообщать о ситуации с безопасностью вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном», - сказано в заявлении.

Выразив поддержку переговорам между Арменией и Азербайджаном под эгидой председателя Европейского совета, Боррель призвал к их возобновлению.