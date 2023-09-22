В Тбилиси проходит акция с требованием ареста экс-генпрокурора

Гражданские активисты и представители оппозиции проводят возле здания парламента Грузии акцию с требованием «арестовать российского агента Отара Парцхаладзе». С таким требованием они обращаются к министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, который в формате «Часа министра» выступит сегодня в высшем законодательном органе.

«Протесты продолжатся до тех пор, пока мы не остановим правительство, чтобы спасти нашу страну от обрусения. То, за чем мы сегодня наблюдаем в отношении Парцхаладзе – генеральная репетиция. Этим правительство покрывает Бидзину Иванишвили и показывает, как они будут защищать его деньги», – заявила представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, член «Национального движения» Софо Джапаридзе.

Еще один участник акции Ника Парулава в разговоре с журналистами заявил:

«Это здание стало пристанищем агентов российского влияния во власти. Мы знали о 76 людях, к ним добавился бывший генпрокурор, и я думаю, что Гомелаури, вообще вся правительственная команда, все те, кто сегодня в «Грузинской мечте», главные лица, принимающие решения – это агенты России. Права сотрудников ФСБ в этой стране более защищены, чем права обычных граждан Грузии».

Участники акции развернули плакат, на котором изображены и.о. президента Национального банка Натия Турнава, экс-премьер Бидзина Иванишвили, судьи Ираклий Шенгелия и Леван Мурусидзе, и бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, при этом активисты скандируют: «Российские агенты, просим, уходите, иначе к вам будут применены международные санкции».