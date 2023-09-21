В Грузии продолжается скандал вокруг попавшего под санкции США из-за тесных связей с ФСБ бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Накануне он был лишен гражданства Грузии, однако перед этим Парцхаладзе в ускоренном режиме переоформил свои грузинские активы на сына. Оппоненты обвиняют «Грузинскую мечту» в покрывательстве своего кадра, который наносит непоправимый ущерб государственной безопасности и репутации страны.

«Грузинская мечта» продемонстрировала наглядно, как управляемая ею вся госсистема может скоординированно встать на «защиту конституционных прав» одного рядового до вчерашнего дня гражданина Грузии, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Такой вывод можно сделать из слов председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе.

Парцхаладзе, человек с двойным грузино-российским гражданством, попал под санкции США как «грузино-российский олигарх» за тесные связи с ФСБ и «порочное влияние России на грузинское общество». В «Грузинской мечте» сначала заявили, что он «частное лицо», не состоявшее на госслужбе последние 10 лет. А потом в правящей силе на примере Парцхаладзе решили продемонстрировать, как государство стоит на страже конституционных прав рядового гражданина. Нацбанк допустил исключение – не арестовывать счета и активы. А времени, которое понадобилось Минюсту для установления законности двойного гражданства Парцхаладзе, оказалось достаточным для него, чтобы срочно оформить дарственную на все свое имущество на своего сына, что отразилось в публичном реестре. А через несколько минут после регистрации же стало известно – Минюст пришел к решению о приостановлении Парцхаладзе гражданства Грузии и направил соответствующее заключение к президенту Саломе Зурабишвили на подпись.

«Мы всегда следуем закону, Конституции, и это наше главное оружие против тех людей, которые постоянно стараются выйти за конституционные рамки», – говорил Ираклий Кобахидзе, обвиняя оппозицию в попытке устроить смуту, теперь уже из-за скандала вокруг Парцхаладзе. Лидер «Грузинской мечты» посоветовал обществу дождаться расследования СГБ по поводу связи Парцхаладзе с ФСБ, на которые указали в Госдепе США.

«Вы знаете, что Минюст решение о гражданстве принимает вместе со смежными структурами», – объясняла вице-премьер, министр культуры Тея Цулукини «медлительность» в вопросе лишения Парцхаладзе гражданства Грузии. Не затрагивая при этом вопрос о том, как получилось, что соответствующие структуры своевременно не установили факт сокрытия со стороны Парцхаладзе получения второго – российского гражданства, что запрещено грузинским законодательством. Министр Цулукиани предпочла сделать акцент на другом – на Парцхаладзе, который больше не является гражданином Грузии, и на него уже распространяются американские санкции:

«Когда приостанавливается гражданство, конечно же, уже будет возможно распространение на него международных правил (санкций)».

Действие власти в оппозиции сочли наглядной демонстрацией покрывательства Парцхаладзе, лица, приближенного к основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, как и другие оппозиционеры, сегодня требовала задержания Парцхаладзе. В отличие от представителей партии власти, она уверена, что у Госдепа подтвержденная информация о связях Парцхаладзе с ФСБ. Самнидзе была возмущена также тем, что спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня выключал оппозиционным депутатам микрофон, когда они поднимали тему Парцхаладзе, и это решение спикера парламентское большинство встречало аплодисментами:

«Эти люди тянут нас в Россию. В России хотят, чтобы оппозиция молчала. В России называют всех оппонентов агентами. В России также всячески защищают тех, кто оказался под санкциями. «Грузинская мечта» встала горой за Парцхаладзе. Вчера ночью они решили, что для общества достаточно будет лишить его гражданства. Но этим дело не закончится. Почему Парцхаладзе до сих пор не задержан? Почему он смог распорядиться своим имуществом, как он того хотел? Таким образом «Грузинская мечта» защищает свое будущее».

Заявление представителей власти о том, что они на основе закона отрегулировали вопрос, в том числе и с международными партнерами, депутат «Лело» Саломе Самадашвили считает несостоятельным:

«Мы, государство, каждый гражданин уже живем в таком государстве, которое говорит миру, что его политика больше не координируется с режимом международных санкций. Другое уже не важно. Важно, что государство создало опасность каждому гражданину страны, чтобы защитить одного сотрудника ФСБ – Парцхаладзе».

На несостоятельность госслужб указывают и представители правозащитных НПО. Юрист Центра социальной справедливости Гурам Имнадзе напоминает, что правозащитники и СМИ давно сомневались в законности нажитого Парцхаладзе имущества, а информация о его двойном гражданстве уже известна больше года:

«Случай Отара Парцхаладзе четко показывает, насколько разрушены государственные институции. Даже если бы не было общего мнения о захвате государства, ясно одно – Минюст «установил» незаконность двойного гражданства Парцхаладзе лишь после того, как политический кризис в стране грозил стать неминуемым, и правящая команда осознала, что для нее создаются серьезные проблемы».

До случая с Парцхаладзе власти хотя бы риторикой могли как-то смягчать свою не совсем понятную Западу позицию, говорит аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе:

«Главное послание «Грузинской мечты» о «заботе о мире и стабильности» граждан Грузии звучит уже как оксиморон. Мы увидели, насколько несостоятельна система безопасности правительства из-за тех связей, клановости, которые проявились сейчас конкретно в деле Парцхаладзе. Для нас стало очевидным, что системы безопасности Тбилиси и Москвы гораздо теснее переплетены, чем мы могли предполагать».

Нино Самхарадзе убеждена, что действия власти в деле Парцхаладзе нанесли непоправимый репутационный урон стране. Его последствия негативно отразятся во всех сферах жизни страны – международной, политической, социально-экономической.

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