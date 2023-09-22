Венгрия заблокировала заявление 27 стран ЕС по вопросу Карабаха - Йозвяк

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с осуждением Азербайджана изначально должно было стать совместным заявлением всех 27 стран-членов ЕС, однако Венгрия наложила вето. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) написал редактор европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк. Об этом, по словам журналиста, ему рассказали три европейских дипломатических источника.

21 сентября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха.

«Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян нагорного Карабаха, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Насильственное перемещение гражданского населения военными или другими средствами удостоится жесткой реакции Евросоюза», – в частности, говорится в заявлении.

Позже Боррель принял участие в обсуждении по вопросу Нагорного Карабаха в Совете Безопасности ООН.