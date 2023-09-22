Совбез ООН рассмотрел ситуацию в Нагорном Карабахе

В Нью-Йорке в Совете Безопасности ООН состоялось обсуждение по вопросу Нагорного Карабаха. С речами выступили представители Франции, Великобритании, Китая, Бразилии, Эквадора, Албании, России, Турции и ряда других стран, а также верховный представитель Евросоюза.

Как пишет Радио Азатутюн, почти все выступавшие осудили последнее нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и призвали к открытию Лачинского коридора. Они приняли к сведению сообщение о прекращении огня и в целом приветствовали факт первой встречи официальных лиц Азербайджана и представителей армян Нагорного Карабаха в Евлахе.

Все выступавшие подчеркнули необходимость признания территориальной целостности Азербайджана и Армении и защиты прав жителей непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе права жить на своей родине.

Представитель России, заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский рассказал о службе российских миротворцев, отметив, что в их рядах есть погибшие, а говоря о политической стороне вопроса, напомнил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в своем выступлении отметил, что целью Азербайджана является проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе. Он представил тяжелое положение жителей Нагорного Карабаха: мужчин и женщин, стариков и детей.

По его словам, Совет Безопасности ООН и международное сообщество не приняли своевременных мер для предотвращения трагедии, грозящей армянам Нагорного Карабаха, хотя Армения неоднократно предупреждала об этом. Мирзоян подчеркнул, что у Армении нет войск в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана его армянским коллегой и другими выступавшими, и заявил, что Армения препятствует мирному процессу.

Он также напомнил, что в заявлении о прекращении огня, достигнутом при посредничестве российской стороны, упоминается положение о «выводе армянских подразделений из Азербайджана», что, по мнению Байрамова, доказывает, что «армянские военнослужащие остались в Карабахском районе Азербайджана после 44-дневной войны».

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Аклапар безоговорочно поддержал Байрамова, заявил о необходимости открытия «Зангезурского коридора», сказал, что Азербайджан был вынужден провести «антитеррористическую операцию», и добавил, что теперь появилась возможность вновь установить мир, которую Армения не должна упустить.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил солидарность с карабахскими армянами, призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор и уважать права карабахских армян. Он заявил, что необходимо восстановить армяно-азербайджанский переговорный процесс.

По итогам заседания Совета Безопасности ООН никакого заявления или резолюции принято не было.