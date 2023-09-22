Война и последующая сдача позиций властей Нагорного Карабаха в однодневной войне с Азербайджаном остаются в центре внимания жителей Южной Осетии. Для Цхинвала Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, что они думают о событиях в Карабахе и может ли нечто подобное повториться в Южной Осетии.

Лариса: Оценить и рассказать подробности я не могу, но, конечно, слежу. Я против всяких конфликтов, это мне не нравится. Хотелось бы, чтобы они без войны и насилия решили проблему. На нас это может повлиять, конечно, и, скорее всего, повлияет. Люди встревоженно это восприняли, но чтобы у нас война, такого не будет, конечно. Во-первых, у нас уже есть государственность, и они вряд ли на нас нападут. Это будет конкретная война, мы уже не часть Грузии, и они себе такого не позволят. Россия не позволит, чтобы у нас война была. Хотя на них надеяться… Я не думаю, что у нас такое может повториться. Грузия сама не хочет войны. Они не смирились с тем, что потеряли нас, но войны тоже не хотят.

Феня: Я просто не могу понять, неужели на всей земле больше нет взаимопонимания? У меня просто сердце разрывается из-за этих бедных людей. Я очень люблю и армян, и азербайджанцев. Я очень надеюсь, что на этом страдания людей закончатся, больше не будут погибать, но не очень в это верится. Жизнь ведь одна, люди должны любить друг друга.

Мадина: Слежу, да. Но думаю, что Армения сама виновата - не Армения, наверное, а Пашинян. Вот люди сейчас возмущаются, но если ваш руководитель подписал, что участок вашего государства уходит другому государству, то уже нет смысла воевать. Конечно, людей жалко, население, которое там живет. Неизвестно, что с ними будет, потому что оттуда ведь не все ушли. У нас, я уверена, такое повториться не может по одной причине. Нас Россия не только признала, у нас как минимум 95% населения – это граждане России. То есть мы практически территория России. Поэтому такое с нами никак не прокатит. Возможно, будут провокации со стороны грузин, но, как показывает практика, они в последнее время ведут себя тихо, адекватно.

Маргарита: Я считаю, что все это происходит потому, что людей наталкивают друг против друга. Именно так это и происходит. Были все братьями и стали почему-то врагами. Чья это политика, непонятно, но, наверное, каждый догадывается. Народы же всегда дружили, неважно, какая нация, мы же все люди. Жалко мирный народ, простых людей. Они хотят просто работать, растить своих детей… Они вообще не участвуют в этом. Жалко именно простых людей, обычных простых людей.

Элина: Да, как и все следим за конфликтом. Я читала, что армяне уезжают из Нагорного Карабаха, почти что уже капитуляция. До меня не доходит, зачем нужно было столько жертв и с одной, и с другой стороны, если итог был капитуляция. Можно же было сразу признать, что это чужая территория, и не было бы этих жертв. У нас ситуация чуть другая. Не чуть, а совсем другая. Совсем другое мнение, наш народ не отходит от своей позиции и не отойдет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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