Война и последующая капитуляция властей Нагорного Карабаха в однодневной войне с Азербайджаном остаются в центре внимания жителей Южной Осетии. В республике с тревогой и сочувствием следят за судьбой армянского населения Карабаха. Для Цхинвала Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. Впрочем, югоосетинские власти все эти дни хранили молчание и не делали никаких оценок.

Первое, что бросается в глаза в течение последних трех дней, – это молчание властей Южной Осетии. Все официальные лица, начиная с президента и заканчивая депутатами, не сказали ни слова о драматических событиях, которые разворачивались в Нагорном Карабахе. Это вызвало недоумение и возмущение в обществе и социальных сетях. Хотя в эти дни республика отмечала важные праздники – День республики и День государственного флага, – ситуация в Карабахе не из тех, на которые можно было закрыть глаза или реагировать с опозданием. Для Цхинвала Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. Руководство двух республик традиционно поддерживало близкие отношения.

Бывший сотрудник администрации президента блогер Сослан Джуссоев считает, что отсутствие политической реакции от официоза не представляет проблемы, однако Цхинвалу следовало выступить хотя бы с заявлением гуманитарного характера и призвать стороны к прекращению боевых действий. Что касается аналогий с Южной Осетией, Джуссоев уверен, что произошедшее в Нагорном Карабахе не может повториться в республике:

«На самом деле, ситуации у нас изначально были разными, и прямых аналогий я бы проводить не стал, потому что их нет. Понятно, что произошедшее в Карабахе, его фактическая ликвидация и поглощение Азербайджаном меняет региональную ситуацию, меняет региональные расклады в долгосрочном отношении, но в плане задач, которые стоят перед Южной Осетией, и целей, которые мы должны достичь, мало что поменялось. Нам по-прежнему нужно укреплять свою государственность, укреплять обороноспособность, развивать экономику. Если изначально ставить себя в слабое положение, ничего хорошего не случится, потому что слабость провоцирует. Поэтому нам нужно продолжать двигаться и работать на свое будущее».

Все собеседники в Цхинвале подчеркивают, что для Южной Осетии события в Карабахе должны стать толчком к развитию собственной государственности и обороноспособности. Депутат парламента Давид Санакоев напоминает, что в отличие от Карабаха Южная Осетия признана Россией, с которой заключены договора о взаимопомощи. При этом он обращает внимание, что это хоть и надежный, но единственный гарант безопасности:

«Нашим единственным гарантом безопасности на сегодняшний день является российское военное присутствие на нашей территории на основании договоров, которые у нас есть с Российской Федерацией. Договоры о взаимопомощи, в том числе в сфере обороны и безопасности. Вот это единственная гарантия, которая у нас есть. Других гарантий у нас нет. Необходимо делать из этого выводы и более пристальное внимание уделять тем вопросам, которые жизненно необходимы для нашей страны», – говорит Санакоев.

Все собеседники в Цхинвале начинают разговор с мыслей о простых жителях Нагорного Карабаха, которым приходится испытывать на себе все ужасные последствия произошедшего. Бывший глава аппарата правительства Южной Осетии Алан Джуссоев с сожалением говорит о том, что земля, за которую карабахские армяне заплатили высокую цену в тысячи человеческих жертв, отдана росчерком пера. Он признает, что неизбежны параллели между Карабахом и Южной Осетией, но называет их неуместными:

«Сравнивать эти ситуации неуместно. Нас признали. В политическом смысле у нас с Российской Федерацией ничего не поменяется. У нас есть межгосударственные договоренности, договоренности в сфере безопасности, и это фундаментальные вещи, на которых мы держимся сегодня вместе с актом провозглашения нашей республики. Это очень важно для Южной Осетии. Другой разговор, что нам нужно состояться как государству, стать самодостаточными. В тех возможностях территориальных, человеческих, финансовых, в тех ресурсах, которые есть у Южной Осетии, мы должны стать максимально самодостаточными», – говорит Джуссоев.

Уверенность экспертов в том, что присутствие российских военных баз гарантирует безопасность южных осетин, не разделяет жительница Цхинвала, член армянской общины Элла Авагимова. По ее мнению, аналогии с Южной Осетией очевидны:

«Вспоминая события 1991 и 1992 годов у нас, когда мы два раза, будем называть вещи своими именами, были преданы Москвой. Вспоминая те события, ты уже ни в чем не уверен. Например, активные разговоры сегодня об открытии дороги через Южную Осетию, из Грузии в Россию – это очень напрягает. Официальные разговоры происходят абсолютно без участия Южной Осетии. Это как-то очень странно. Учитывая, что происходит в Карабахе и что происходит в мире вообще, нет уверенности. Нет уверенности в завтрашнем дне», – говорит она.

Речь идет о заявлении, которое было сделано после заседания российско-грузинского делового совета, который собрался во Владикавказе 19 сентября. В частности, было предложено открыть дорогу через Южную Осетию. Представителей республики на встрече не было, что возмутило жителей Южной Осетии.

Впрочем, немного разрядила всеобщую обеспокоенность событиями в Карабахе поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина на имя Алана Гаглоева в связи с Днем республики. В ней говорится, что «Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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