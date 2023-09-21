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Политика

Что в Южной Осетии думают о событиях в Карабахе?

Война и последующая капитуляция властей Нагорного Карабаха в однодневной войне с Азербайджаном остаются в центре внимания жителей Южной Осетии. В республике с тревогой и сочувствием следят за судьбой армянского населения Карабаха. Для Цхинвала Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. Впрочем, югоосетинские власти все эти дни хранили молчание и не делали никаких оценок.

Первое, что бросается в глаза в течение последних трех дней, – это молчание властей Южной Осетии. Все официальные лица, начиная с президента и заканчивая депутатами, не сказали ни слова о драматических событиях, которые разворачивались в Нагорном Карабахе. Это вызвало недоумение и возмущение в обществе и социальных сетях. Хотя в эти дни республика отмечала важные праздники – День республики и День государственного флага, – ситуация в Карабахе не из тех, на которые можно было закрыть глаза или реагировать с опозданием. Для Цхинвала Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. Руководство двух республик традиционно поддерживало близкие отношения.

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Что в Южной Осетии думают о событиях в Карабахе?
by Эхо Кавказа

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Бывший сотрудник администрации президента блогер Сослан Джуссоев считает, что отсутствие политической реакции от официоза не представляет проблемы, однако Цхинвалу следовало выступить хотя бы с заявлением гуманитарного характера и призвать стороны к прекращению боевых действий. Что касается аналогий с Южной Осетией, Джуссоев уверен, что произошедшее в Нагорном Карабахе не может повториться в республике:

«На самом деле, ситуации у нас изначально были разными, и прямых аналогий я бы проводить не стал, потому что их нет. Понятно, что произошедшее в Карабахе, его фактическая ликвидация и поглощение Азербайджаном меняет региональную ситуацию, меняет региональные расклады в долгосрочном отношении, но в плане задач, которые стоят перед Южной Осетией, и целей, которые мы должны достичь, мало что поменялось. Нам по-прежнему нужно укреплять свою государственность, укреплять обороноспособность, развивать экономику. Если изначально ставить себя в слабое положение, ничего хорошего не случится, потому что слабость провоцирует. Поэтому нам нужно продолжать двигаться и работать на свое будущее».

Все собеседники в Цхинвале подчеркивают, что для Южной Осетии события в Карабахе должны стать толчком к развитию собственной государственности и обороноспособности. Депутат парламента Давид Санакоев напоминает, что в отличие от Карабаха Южная Осетия признана Россией, с которой заключены договора о взаимопомощи. При этом он обращает внимание, что это хоть и надежный, но единственный гарант безопасности:

«Нашим единственным гарантом безопасности на сегодняшний день является российское военное присутствие на нашей территории на основании договоров, которые у нас есть с Российской Федерацией. Договоры о взаимопомощи, в том числе в сфере обороны и безопасности. Вот это единственная гарантия, которая у нас есть. Других гарантий у нас нет. Необходимо делать из этого выводы и более пристальное внимание уделять тем вопросам, которые жизненно необходимы для нашей страны», – говорит Санакоев.

Все собеседники в Цхинвале начинают разговор с мыслей о простых жителях Нагорного Карабаха, которым приходится испытывать на себе все ужасные последствия произошедшего. Бывший глава аппарата правительства Южной Осетии Алан Джуссоев с сожалением говорит о том, что земля, за которую карабахские армяне заплатили высокую цену в тысячи человеческих жертв, отдана росчерком пера. Он признает, что неизбежны параллели между Карабахом и Южной Осетией, но называет их неуместными:

«Сравнивать эти ситуации неуместно. Нас признали. В политическом смысле у нас с Российской Федерацией ничего не поменяется. У нас есть межгосударственные договоренности, договоренности в сфере безопасности, и это фундаментальные вещи, на которых мы держимся сегодня вместе с актом провозглашения нашей республики. Это очень важно для Южной Осетии. Другой разговор, что нам нужно состояться как государству, стать самодостаточными. В тех возможностях территориальных, человеческих, финансовых, в тех ресурсах, которые есть у Южной Осетии, мы должны стать максимально самодостаточными», – говорит Джуссоев.

Уверенность экспертов в том, что присутствие российских военных баз гарантирует безопасность южных осетин, не разделяет жительница Цхинвала, член армянской общины Элла Авагимова. По ее мнению, аналогии с Южной Осетией очевидны:

«Вспоминая события 1991 и 1992 годов у нас, когда мы два раза, будем называть вещи своими именами, были преданы Москвой. Вспоминая те события, ты уже ни в чем не уверен. Например, активные разговоры сегодня об открытии дороги через Южную Осетию, из Грузии в Россию – это очень напрягает. Официальные разговоры происходят абсолютно без участия Южной Осетии. Это как-то очень странно. Учитывая, что происходит в Карабахе и что происходит в мире вообще, нет уверенности. Нет уверенности в завтрашнем дне», – говорит она.

Речь идет о заявлении, которое было сделано после заседания российско-грузинского делового совета, который собрался во Владикавказе 19 сентября. В частности, было предложено открыть дорогу через Южную Осетию. Представителей республики на встрече не было, что возмутило жителей Южной Осетии.

Впрочем, немного разрядила всеобщую обеспокоенность событиями в Карабахе поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина на имя Алана Гаглоева в связи с Днем республики. В ней говорится, что «Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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