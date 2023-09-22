Президент Грузии отказалась лишить Парцхаладзе гражданства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать грузинского гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под американские санкции по обвинению в связях с ФСБ, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Если Парцхаладзе виновен, то должен быть наказан в Грузии, и как гражданин Грузии. Исходя из интересов государства, президент Грузии не считает целесообразным прекращать его грузинское гражданство на данном этапе», – говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.