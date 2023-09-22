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Президент Грузии отказалась лишить Парцхаладзе гражданства

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать грузинского гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под американские санкции по обвинению в связях с ФСБ, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Если Парцхаладзе виновен, то должен быть наказан в Грузии, и как гражданин Грузии. Исходя из интересов государства, президент Грузии не считает целесообразным прекращать его грузинское гражданство на данном этапе», – говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.

  • На этой неделе Минюст Грузии передал на подпись президенту документы на лишение Парцхаладзе гражданства Грузии, так как подтвердилось, что он получил российское гражданство и не осуществил необходимые процедуры для сохранения грузинского.

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