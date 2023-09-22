«Грузинской мечте» не удается снизить накал политических страстей, разгоревшихся из-за скандала вокруг бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. С требованием арестовать Парцхаладзе гражданские активисты и оппозиционеры устроили сегодня акцию протеста у здания парламента. По этому же поводу в тбилисском сакребуло подрались депутаты. Во второй половине дня СГБ сообщила, что опросили бывшего генпрокурора, также стало известно, что президент Саломе Зурабишвили еще не лишила гражданства Грузии Парцхаладзе.

«Агентов России просим разойтись, в противном случае против вас будут применены международные санкции», – с плакатами подобного содержания и призывами «Арестуйте российского агента Парцхаладзе», а также в сопровождении соответствующих фонограмм пара десятков участников акций протеста с 11 часов утра расположились у входа в здание парламента. Они явно старались создать максимальный дискомфорт депутатам «Грузинской мечты» и приглашенным в парламент министрам внутренних дел Вахтангу Гомелаури и экономики Левану Давиташвили.

Организаторы акции устроили «стенд позора» бывшему генпрокурору Парцхаладзе – разместив на нем кроссовки как напоминание о том, что в свое время у него были проблемы с германскими правоохранительными органами из-за кражи обуви этого вида. Но статья о мелком хулиганстве теперь безобидное пятно в биографии Парцхаладзе, которого Госдеп США 14 сентября внес в санкционный список как «грузино-российского олигарха» с тесными связями с ФСБ, «обеспечивающего влияние России на грузинское общество».

То, как «Грузинская мечта» стала выгораживать бывшего генпрокурора, позволив ему срочно переписать имущество на сына, как Нацбанк издал специальный указ не арестовывать счета Парцхаладзе, для пришедшей на акцию протеста лидера «Дроа» Элене Хоштария стало наглядной демонстрацией тесных связей с ФСБ не только одного частного лица Парцхаладзе, но и всей власти:

«Парцхаладзе – агент России. А по ответным действиям «Грузинской мечты» на санкции США видно, что агентами России являются все – в Минюсте, в Нацбанке, вот в этом парламенте, в СГБ, МВД, – кто покрывает российского агента. В другой нормальной стране Парцхаладзе не укрывался бы от санкций, а сидел в тюрьме. И это приговор не только Парцхаладзе, но и всей "Грузинской мечте"».

Среди участников акции протеста был и исполнительный директор НПО «Восточноевропейский центр многопартийной демократии – EECMD» Леван Цуцкиридзе. Он считает, что общество не должно закрывать глаза на случай Парцхаладзе, который, как выяснилось накануне, с нарушением закона имеет гражданство России, а после ухода с поста генпрокурора сколотил огромный капитал в виде недвижимости и долей в бизнес-компаниях:

«Не только грузинская политическая элита, но и в целом гражданское общество сегодня должны поднять голос против продажной политики, против того, что Грузию превратили в прачечную для отмывания денег российских агентов».

И если по этому поводу в самом парламенте депутаты сегодня обошлись без физического противостояния, его не смогли избежать депутаты тбилисского сакребуло, расположенного недалеко от здания парламента. Там пришлось даже прервать заседание, когда депутаты «Нацдвижения» и «Грузинской мечты» решили аргументировать силой. Но самым запоминающимся оказалось выступление оппозиционного депутата Нино Цуладзе из партии «За народ»: держа в руках раскрашенные плакаты в виде купюр, она обратилась к депутатам «Грузинской мечты»:

«Я сегодня принесла вам российские рубли с изображением падких на них лидеров, депутатов «Грузинской мечты»... Вот это – ваш любимый Ираклий Кобахидзе, Шалва Папуашвили вот, вот посмотрите – это Ираклий Гарибашвили. Вы, власть «Грузинской мечты», являетесь коллективными рублями, которые за рубли продали национальную безопасность и создали угрозу интеграции Грузии в ЕС», – не обращая внимания на попытки перебить ее, закончила свою мысль оппозиционер Цуладзе.

В отличие от депутатов сакребуло, у парламентских оппозиционеров высказаться по поводу Парцхаладзе сегодня не получилось. Формат «Час министра» не позволил им задавать министрам вопросы не по теме. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури был вызван по поводу трагедии в Шови, а министр экономики Леван Давиташвили по вопросу порта Анаклия. Но и здесь оппозиционные депутаты обвинили представителей власти в проведении российских интересов и сворачивании с евроатлантического курса страны.

В ответ депутаты «Грузинской мечты» обвиняли оппозицию в попытке устроить революцию и свергнуть власть, а значит, помешать европерспективам страны. Уже в коридоре лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе обвинил в деструктивности заодно с оппозицией и президента Саломе Зурабишвили. Она, оказывается, еще не подписала направленное ей еще вчера Минюстом постановление о прекращении гражданства Грузии Отара Парцхаладзе. Именно грузинским гражданством Парцхаладзе «Мечта» «защитила» бывшего генпрокурора от распространений санкции США на его счета и имущество. А времени, которое понадобилось Минюсту для установления законности двойного гражданства Парцхаладзе, оказалось достаточно, чтобы он успел оформить дарственную на все свое имущество на своего сына, что отразилось в публичном реестре. Но Мамука Мдинарадзе подозрительное видит не в этом, а в другом – почему теперь президент медлит с окончательной подписью для приостановления гражданства Парцхаладзе:

«Возможно, президент ждет указаний, сама не может решать этот вопрос. Есть еще одна реальная версия – они не смогли раскачать ситуацию вокруг Парцхаладзе, а теперь решили угасшую тему искусственно накалить, повысить температуру. Иначе как объяснить все это? Она в первый же день выступила и сказала, что срочно ждет документы на подпись для приостановления гражданства этого человека. А теперь она тянет с этим время».

В паузе президента логику увидел депутат «За Грузию» Бека Лилуашвили:

«Прекращение гражданства не решает проблему – это не уменьшит ни его влияние, ни состояние, нажитое политической коррупцией. Создается инструмент, чтобы в будущем такие как Парцхаладзе и их семьи сохранили награбленное. Прекращение гражданства выведет Парцхаладзе из зоны ответственности. Против него мы не сможем использовать механизмы парламентского контроля, создать временную комиссию для установления, что и как на самом деле было».

Как своеобразный результат общественного и политического давления расценили оппоненты власти информацию, которую во второй половине дня подтвердила и СГБ – Парцхаладзе был вызван на допрос в рамках начатого расследования. По какой статье идет следствие и другие подробности дела, в том числе по поводу показаний бывшего генпрокурора, в СГБ не уточняют. О допросе Парцхаладзе стало известно от Мамуки Мдинарадзе. Хотя ранее он как юрист недоумевал, о чем можно спрашивать человека, не имея ничего, кроме «чистого листа бумаги» – то есть с «голословными обвинениями» Госдепа США о связи Парцхаладзе с ФСБ.

Потому оппозиция не рассчитывает, что грузинские власти, СГБ действительно расследуют дело Парцхаладзе, если не возникнет угроза других ответных санкций США, о которой в Вашингтоне уже ясно дали понять.

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