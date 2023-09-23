Премьер-министр Грузии рассказал о достижениях с трибуны ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что, несмотря на все испытания, Грузия стала успешно развивающейся страной благодаря продуманным действиям правительства.

По его словам, Грузия хорошо понимает цену войны и мира. «С 2012 года наше правительство создало и сохранило непрерывное десятилетие мира и стабильности», - заявил премьер-министр.

Глава правительства поблагодарил международное сообщество за непрерывную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу глубокую благодарность международному сообществу за его непрерывную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Для обеспечения мирного существования я призываю международное сообщество убедить Российскую Федерацию включиться в «Женевские международные переговоры» и осуществить соглашение о прекращении огня 2008 года при посредничестве ЕС», - заявил премьер.

На основании «Инициативы мирного соседства» моего правительства мы заявляем о своей готовности включить в этот процесс наших соседей и друзей из Армении и Азербайджана, чтобы на Южном Кавказе окончательно установился продолжительный мир, - заявил министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Агентство «Новости-Грузия» приводит цитаты из выступления грузинского премьера:

Об оккупации

«Как вы знаете, моя страна пережила полномасштабную военную агрессию в 2008 году и продолжает бороться с ее разрушительными последствиями. 20 процентов территории Грузии по-прежнему оккупировано Российской Федерацией, а сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома… Я призываю международное сообщество убедить Российскую Федерацию выполнить соглашение о прекращении огня 2008 года при посредничестве Евросоюза».

О самопровозглашенной республике Абхазия

«Мы - гениальный народ, способный на невероятные достижения, но только вместе с вами мы сможем обеспечить долгосрочную стабильность, привлечь крупные инвестиции и раскрыть весь наш потенциал как единой нации».

Об Украине

«Мы боремся за мир, процветание, прогресс и стабильность, но мы убиты горем из-за агрессии против государства-члена ООН… Нынешняя война в Украине все еще пробуждает травму войны 2008 года в Грузии… Мы полностью разделяем боль и трудности, которые сейчас испытывает Украина, и выражаем полную солидарность с украинским народом».

О Евросоюзе

«Предоставление Грузии статуса кандидата – единственный путь! Каждый шаг вперед направлен на возвращение Грузии в европейскую семью, к которой мы принадлежим… Мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность 12 приоритетам, установленным для получения статуса кандидата в ЕС… и сможем выполнить их к концу года».

О правительстве

«Правительство разработало и утвердило «Стратегию развития Грузии», которое является первым долгосрочным политическим рамочным документом нашей страны… Это комплекс реформ, которые затрагивают такие сферы, как экономика, социальный прогресс, эффективное управление, правосудие и защита прав человека… Этот рамочный документ будет реализован до 2030 года».

Об экономическом росте

«В результате нашей прагматичной внешней политики мы добились устойчивого экономического роста в течение последнего десятилетия. Мы продолжаем делать критически важные инвестиции для улучшения качества жизни всех грузин».

О социальных вопросах

«Мы выделили один миллиард долларов США на восстановление и строительство школ и детских садов по всей стране. Мы увеличили инвестиции в здравоохранение и социальную защиту. В настоящее время 95 процентов нашего населения пользуются программой всеобщего здравоохранения, и мы постоянно улучшаем качество этих услуг. Мы намерены проявить максимальную заботу ко всем гражданам».