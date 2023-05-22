Несмотря на требования оппозиции, «Грузинская мечта» отказывается вводить двусторонние санкции против РФ и вводить для россиян безвизовый режим. Тема стала вновь актуальной после возобновления прямых авиасообщений между Тбилиси и Москвой и посещения страны группы россиян, среди которых была дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Кто будет следующим? Сам Лавров, архитектор войны 2008 года, геноцида, убийств наших граждан, войны в Украине, человек, который признает территориальную целостность Грузии без Абхазии и региона Цхинвали?», – задавалась вопросом депутат «Нацдвижения» Тинатин Бокучава на брифинге в парламенте. Вместе с соратниками по партии она потребовала сегодня от правящей «Грузинской мечты» внести поправки к закону «Об оккупированных территориях».

Проект поправок «Нацдвижение» инициировало еще год назад, однако правящая сила инициативу отклонила. В нем говорится о введении ограничений для физических и юридических лиц, которые осуществляют военную агрессию и оккупацию на территориях Грузии и Украины. Санкции предусмотрены и для граждан Грузии, которые сотрудничают с подсанкционными российскими компаниями, вовлеченными в военную промышленность. Депутат Тинатин Бокучава, назвав «Грузинскую мечту» российской, перечислила аргументы, доказывающие, по ее словам, необходимость ужесточения закона «Об оккупированных территориях». Последний запрещает въезд в страну гражданам зарубежных стран, в большей степени – России, ранее посетивших без разрешения грузинских властей Сухуми и Цхинвали:

«"Российская мечта" впустила в страну в свое время Сергея Гаврилова (депутата Госдумы РФ), который обратился к гражданам Грузии из того кресла, откуда первый президент страны (Звиад Гамсахурдия) объявил о восстановлении независимости Грузии. Они впустили в страну российского пропагандиста (Владимира) Познера, когда вся страна была закрыта и люди оставались без куска хлеба из-за пандемии. Теперь уже впустили членов семьи Лаврова, которые находятся под международными санкциями и для которых закрыт весь свободный мир. Так кто будет следующим?» – вопрошала депутат Бокучава, предположив, что в условиях нынешней власти нет никаких гарантий, что следующим высоким гостем не окажется министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Стереть пыль с еще одной законодательной инициативы, связанной с пересмотром безвизового режима для россиян, призвала власти и депутат «Лело» Саломе Самадашвили. О том, что следует сменить безвизовый режим для граждан РФ с круглогодичным беспрепятственным доступом в страну на 90-дневный, «Лело» заявила вскоре после вторжения России в Украину и наплыва россиян в Грузию. Самадашвили подвергла власти критике и за заявления о том, что они не могли знать, что девичья фамилия Екатерины Винокуровой – Лаврова:

«Когда власти говорят, что не знают, кто въезжает в страну и выезжает, это значит, что нужен визовый режим. Но у грузинской власти этот вопрос не стоит в повестке дня. Если «Грузинская мечта» хочет вести себя как европейская власть и присоединиться к политике ЕС, как минимум может воспользоваться санкционными списками США и ЕС, они в открытом доступе. Власть может воспользоваться ими, чтобы попавшие под санкции люди не въезжали в Грузию».

Правящая сила не захотела рассматривать и инициативу бывших депутатов «Нацдвижения», теперь беспартийных Хатии Деканоидзе и Романа Гоциридзе. На прошлой неделе они предложили так называемую литовскую модель законопроекта, которая до 31 декабря 2024 года ограничивает гражданам РФ, не имевшим вид на жительство, право приобретать недвижимость.

В «Грузинской мечте» еще в минувшие выходные окрестили «ксенофобами» всех тех, кто протестовал у гостиниц в Кахетии, где, предположительно, остановилась дочь Лаврова с родственниками супруга. В партии власти людей, выступающих против прямых авиасообщений и за визовый режим с Россией, считают недоброжелателями страны, ориентированными на эскалацию и войну с Россией.

«А в эту спираль непредсказуемости мы не войдем», – заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили, – и все по тем же причинам, что у оппонентов – ради безопасности страны и экономического благосостояния».

«Всем напомню: российские войска находятся в 30 км от столицы и 500 метрах от главного автобана, связывавшего Западную и Восточную Грузию. Это огромнейший риск для нашей страны. Кроме того, есть опасность, что Россия от политики оккупации может перейти к политике аннексии. Потому те, кто предлагает нам ввести визы, закрыть границы, запретить полеты, то есть те, кто предлагает нам ввести санкции по отношению к России, на самом деле нам говорят, что мы должны рискнуть и пойти на эскалацию с Россией», – сказал спикер.

Представители правящей силы и сегодня обвиняли оппонентов в двойных стандартах. «При «Нацдвижении» они «вместе с Саакашвили встречали у границы русских туристов, – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, – и это сразу после августовской войны». Не забыли напомнить и о вине бывшей власти в развязывании той войны.

Не путать гостеприимство с честью и достоинством посоветовал депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе лидерам «Грузинской мечты». Особенно председателю партии Ираклию Кобахидзе, который накануне назвал выступавших против визита дочери Лаврова ксенофобами, присоединив к ним и президента Саломе Зурабишвили.

«Мы всегда протягивали руку людям, тем более тем, кто в этом нуждался. Но превращать страну в «хинкальную» для врагов или встречать их с подносами в руках – никогда не было грузинским обычаем. Чего мы хотим – свободную Грузию, честь, достоинство, Европу? Или мы хотим превратить страну в харчевню, где такие люди, как Кобахидзе, будут встречать их с подносом?»

Сегодня оппоненты власти пообещали, что продолжат протест против пророссийской политики «Грузинской мечты», обещали и акции, и интенсивную работу с западными партнерами с требованием ввести санкции против лидеров правящей силы. Но четких планов у оппозиции сегодня не было, там не смогли назвать ближайшую дату, когда состоится акция протеста.

Возможно, они будут дожидаться очередного скандального визита из России, о чем много писали и обсуждали как в СМИ, так и в соцсетях, где искали ответы на вопрос: «Сможет ли страна с такой антизападной риторикой и сближением с Россией получить статус кандидата на вхождение в ЕС к концу года?» Не обошлось без ироничных ответов и зубоскальства в духе: «завалили статус, получим премию Путина?» И «спасибо Гарибашвили за солнце в небе» – с отсылкой на рвение прокремлевского политика, председателя партии «Нейтральная Грузия» Валерия Кварацхелия, который сегодня предложил выдвинуть премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Нобелевскую премию мира. За что? За то, сказал Кварацхелия в интервью ТВ «Пирвели», что «светит солнце, гуляют люди и не падают на Грузию бомбы».

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