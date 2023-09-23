Папушвили просит Венецианскую комиссию оценить работу Грузии по 12 рекомендациям

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обращается с к президенту Венецианской комиссии Клер Бази-Малори с просьбой дать оценку действиям Грузии по выполнению 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС.

Как отмечается в письме, на основании достигнутой со стороной ЕС договоренности, в Венецианскую комиссию направляются законопроекты, которые были рассмотрены парламентом Грузии для выполнения 12 рекомендаций, а также – подготовленный правительством Грузии план действий для предотвращения чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и общественной жизни Грузии.

«Партнером Грузии на пути осуществления рекомендация ЕС была Европейская комиссия. Мы постоянно общаемся с ее соответствующими департаментами для получения дополнительных разъяснений. Недавний визит верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и высокопоставленных чиновников Еврокомиссии в Грузию имел важное значение для принятия дополнительных шагов перед октябрьским решением Еврокомиссии.

В частности, на основании договоренности, достигнутой со стороной ЕС, мы направляем в Венецианскую комиссию следующие документы: проект изменений в Избирательный кодекс и регламент парламента; закон о Специальной следственной службе; статьи закона о защите персональных данных, касающиеся Службы защиты персональных данных; статьи закона о борьбе с коррупцией, касающиеся Антикоррупционного бюро; проект изменений, которые предполагается внести в органический закон об общих судах; план действий по предотвращению чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и общественной жизни Грузии.

Госпожа президент, просим подготовить правовые соображения Венецианской комиссии по указанным вопросам», - заявил Шалва Папуашвили.