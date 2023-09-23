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В Нагорном Карабахе расформировывают Армию обороны, ведут поисковые работы

Как сообщает Информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха, согласно договоренности о прекращении военных действий, достигнутой с Азербайджаном 20 сентября при посредничестве российской стороны, в настоящее время проводятся следующие работы:

  • Вывод частей Армии обороны с боевых позиций и их переброска в места постоянной дислокации параллельно с процессом расформирования Армии;
  • Работы по поиску погибших и пропавших без вести;
  • Транспортировка раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, равно как и больных в медицинские учреждения Армении в сопровождении Международного Комитета Красного Креста и российских миротворцев;
  • Ввоз гуманитарных грузов, медикаментов, товаров первой необходимости и топлива в Арцах [Нагорный Карабах – Радио Азатутюн] по автодороге Горис-Степанакерт при посредничестве российской миротворческой миссии.
  • Начало работ по восстановлению электроснабжения с 24 сентября;
  • Организация политических консультаций по вопросу будущего Арцаха и его народа.

«Просим наших соотечественников сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям. В этот судьбоносное время власти республики будут регулярно информировать общественность обо всех решениях и развитиях ситуации», - говорится в сообщении Инфоцентра Нагорного Карабаха.

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