В Нагорном Карабахе расформировывают Армию обороны, ведут поисковые работы

Как сообщает Информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха, согласно договоренности о прекращении военных действий, достигнутой с Азербайджаном 20 сентября при посредничестве российской стороны, в настоящее время проводятся следующие работы:

Вывод частей Армии обороны с боевых позиций и их переброска в места постоянной дислокации параллельно с процессом расформирования Армии;

Работы по поиску погибших и пропавших без вести;

Транспортировка раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, равно как и больных в медицинские учреждения Армении в сопровождении Международного Комитета Красного Креста и российских миротворцев;

Ввоз гуманитарных грузов, медикаментов, товаров первой необходимости и топлива в Арцах [Нагорный Карабах – Радио Азатутюн] по автодороге Горис-Степанакерт при посредничестве российской миротворческой миссии.

Начало работ по восстановлению электроснабжения с 24 сентября;

Организация политических консультаций по вопросу будущего Арцаха и его народа.

«Просим наших соотечественников сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям. В этот судьбоносное время власти республики будут регулярно информировать общественность обо всех решениях и развитиях ситуации», - говорится в сообщении Инфоцентра Нагорного Карабаха.