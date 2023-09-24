Администрация президента Грузии: президент не нарушает ни Конституцию, ни закон

Администрация президента Грузии ответила на критику некоторых политиков, как оппозиционных, так и большинства, вызванную решением Саломе Зурабишвили не лишать гражданства экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе.

«Администрация президента Грузии реагирует на очередную клеветническую кампанию против президента. Президент Грузии не нарушает ни Конституцию, ни закон. Чтобы исключить любые спекуляции, напомним статью 26 Органического закона «О гражданстве Грузии», согласно которой срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Грузии не должен превышать 3 месяцев.

Что касается решения президента, то она полностью осознает правовую и моральную сторону этого вопроса. Этим решением президент дает госструктурам возможность в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны. Особенно сегодня, когда решается европейское будущее Грузии, стране важно отменить «российское решение», принятое Национальным банком. Превращение Грузии в возможную «черную дыру» отвечает интересам только одной страны и прямо противоречит интересам государства и нашему евроатлантическому пути», - говорится в заявлении, пишет SOVA.