Администрация президента Грузии: президент не нарушает ни Конституцию, ни закон

Администрация президента Грузии ответила на критику некоторых политиков, как оппозиционных, так и большинства, вызванную решением Саломе Зурабишвили не лишать гражданства экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе.
«Администрация президента Грузии реагирует на очередную клеветническую кампанию против президента. Президент Грузии не нарушает ни Конституцию, ни закон. Чтобы исключить любые спекуляции, напомним статью 26 Органического закона «О гражданстве Грузии», согласно которой срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Грузии не должен превышать 3 месяцев.
Что касается решения президента, то она полностью осознает правовую и моральную сторону этого вопроса. Этим решением президент дает госструктурам возможность в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны. Особенно сегодня, когда решается европейское будущее Грузии, стране важно отменить «российское решение», принятое Национальным банком. Превращение Грузии в возможную «черную дыру» отвечает интересам только одной страны и прямо противоречит интересам государства и нашему евроатлантическому пути», - говорится в заявлении, пишет SOVA.
- США ввели санкции в отношении лиц, связанных с Россией, в том числе против бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Информация была опубликована на сайте Минфина США, где Парцхаладзе именуют «российско-грузинским олигархом», работающим в консалтинговом секторе управления российской экономикой.
- По данным Минфина США, офицер ФСБ Александр Онищенко помог Парцхаладзе, как своему сообщнику, получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство. «Онищенко и ФСБ использовали Парцхаладзе для влияния на грузинское общество и политику в пользу России. По имеющимся данным, Парцхаладзе лично получил выгоду от своей связи с ФСБ РФ», - говорится в сообщении.
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