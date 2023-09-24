Международный аэропорт Кутаиси принял миллионного пассажира

Международный аэропорт Кутаиси 24 сентября впервые за год принял миллионного пассажира - им оказался гость из Франкфурта (Германия), который прибыл регулярным рейсом WizzAir, сообщает Минэкономики Грузии. Имя пассажира не афишируется. Гостю вручили подарки, организованные Союзом аэропортов.

Все пассажиры исторического рейса при входе в терминал проходили через тоннель из экранов, где транслировалась информация о важности исторического рейса для аэропорта Кутаиси, а также о гостеприимстве региона Имерети в Грузии.

Миллионного туриста из Германии встречала заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Она отметила особую важность того, что гость страны прибыл после того, как прочел множество статей о Грузии.

«Это подчеркивает, что осведомленность о Грузии на туристическом рынке Германии растет», - заявила Квривишвили.

По словам замминистра, правительство Грузии прилагает большие усилия для дальнейшего развития второго по величине аэропорта в Грузии. Квривишвили заострила внимание на реализации в ближайшем будущем масштабного инфраструктурного проекта - в Кутаиси будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км. Это, согласно позиции властей, позволит аэрохабу в Кутаиси обслуживать воздушные суда всех размеров и увеличит поток пассажиров.

«Мы также проводим работы в терминале, чтобы улучшить обслуживание как международных путешественников, также наших граждан, которые пользуются аэропортом Кутаиси. Самое главное, мы продолжаем переговоры с международными авиакомпаниями, чтобы иметь больше прямых рейсов со стратегическими целевыми странами - особенно с европейскими государствами. Как вы знаете, наибольшее количество прямых рейсов в Европу осуществляется из международного аэропорта Кутаиси», - заявила Мариам Квривишвили.

SOVA напоминает, что «юбилейного», шестимиллионного, туриста встречали в марте 2016 года и в Международном аэропорту Тбилиси. Пассажиром оказался гражданин Голландии. По случаю его прибытия в Международном аэропорту Тбилиси был устроен торжественный прием. Туриста Джаспера Блэка встречал тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили. Видеоролик был презентован Национальной администрацией туризма Грузии.

В 2016 году Грузию посетило рекордное количество туристов - 6 350 825 человек. А в августе 2023 года было отмечено, что поток пассажиров в Международном аэропорту Кутаиси вырос на 123% по сравнению с показателем 2019 года.