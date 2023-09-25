В Ереване проходят акции неповиновения, десятки человек задержаны

Объявленные оппозицией акции неповиновения начались в Ереване сегодня утром. Демонстранты разделились на несколько групп и ходят по улицам Еревана, регулярно блокируя улицы, пишет Радио Азатутюн.
Протестующие выходят на улицу каждые несколько минут, скандируют в течение 3-4 минут, призывают прохожих и водителей присоединиться к ним. При этом полиция заявляет, что действия протестующих незаконны, призывает очистить улицу, и, проведя на улице всего несколько минут, протестующие выходят на тротуар, переходят на другую улицу и повторяют те же действия.
На одной из улиц протестующие также перекрыли движение мусорными баками, но нашлись водители, которые, оттесняя эти мусорные баки машинами, продолжили свой путь.
Акции проходят в разных частях армянской столицы.
Заранее было объявлено, что эти акции неповиновения будут продолжаться до 11 часов по местному времени.
По сообщению МВД, по состоянию на 9 часов утра на улицах Еревана за неподчинение требованиям сотрудника полиции были задержаны 53 гражданина.
Следственный комитет сообщил в воскресенье, что из задержанных в ходе митингов в Ереване арестованы были 26 человек.
Левон Кочарян – сын второго президента Армении Левона Кочаряна – арестован на месяц. Он был задержан 22 сентября во время акции в Ереване.
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