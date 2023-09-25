Президент Грузии проведет встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает проводить встречи с европейскими лидерами «в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС», заявили в администрации президента.

Сегодня Зурабишвили встретится в Таллине с лидером Эстонии Аларом Карисом, 26 сентября в Риге пройдет встреча с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, 27 сентября в Вильнюсе – переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Политик, в частности, встретилась с президентами ФРГ, Франции и Европейского Совета.

Обращение об импичменте президента от 80 депутатов парламента Грузии Конституционный суд страны получил 22 сентября. Обсуждение вопроса начнется 3 октября.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал тему импичмента президента Грузии «риском, который еще более обострит ситуацию и усилит поляризацию».